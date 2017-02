Toter Schwan: Vogelgrippe im Erlanger Stadtgebiet

Bei verstorbenem Tier wurde das Virus H5N8 nachgewiesen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bei einem Schwan, der in der vergangenen Woche am östlichen Ufer des Dechsendorfer Weihers tot aufgefunden wurde, ist das für Geflügel hochansteckende Vogelgrippe-Virus H5N8 nachgewiesen worden.

Der Schwan, der letzte Woche am Ufer des Dechsendorfer Weihers tot aufgefunden wurde, trägt das Vogelgrippe-Virus H5N8 in sich. Für Menschen besteht allerdings keine Ansteckungsgefahr. © Armin Weigel

Das Amt für Veterinärwesen und gesundheitlichen Verbraucherschutz der Stadt Erlangen weist daher dringend darauf hin, dass eine Stallpflicht für Geflügel und ein Verbot von Geflügelausstellungen und -märkten besteht.

Für Menschen ist das Virus nicht ansteckend. Der Verzehr von Geflügelfleisch, Eiern und sonstigen Geflügelprodukten ist unbedenklich, weil das Virus bereits bei +70 Grad Celsius - und damit bei der üblichen küchenmäßigen Zubereitung - sicher abgetötet wird.

Für Tierhalter und Spaziergänger empfiehlt das Veterinäramt jedoch als Vorsichtsmaßnahme, tote oder kranke Wasservögel nicht anzufassen.

Im Stadtgebiet gefundene tote Wasservögel wie Wildenten, Wildgänse oder Schwäne sollen direkt dem Amt für Veterinärwesen und gesundheitlichen Verbraucherschutz der Stadt unter der Telefonnummer (09131) 86 17 25 oder per E-Mail unter der Adresse veterinaeramt@stadt.erlangen.de oder der Feuerwehr unter der Telefonnummer (09131) 86 25 12 mitgeteilt werden.

