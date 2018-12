Tour de Glühwein über die Erlanger Weihnachtsmärkte

Der Genuss des beliebten Heißgetränks und eine nicht ganz nüchterne Einschätzung des Geschmacks - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Im Wein liegt Wahrheit, im Saft die Kraft und im Wasser die Bazillen, heißt es im Volksmund. Damit ist die Route in der Weihnachtszeit klar definiert - auch in Erlangen: Wer bei der Wahrheit bleiben und gleichzeitig nicht erfrieren will, macht unweigerlich Halt am Glühweinstand. Nur wo in Erlangen lässt sich das Heißgetränk am besten genießen? Eine nicht mehr ganz nüchterne Einschätzung von EN-Mitarbeiter Wolfgang Sembritzki.

Im Wein liegt die Wahrheit. Im Glühwein sowieso. Ein Mitarbeiter der EN machte sich auf und begab sich in Erlangen auf die Suche nach den inneren Werten des weihnachtlichen Heißgetränks. © Wolfgang Sembritzki



Da die Weihnachtszeit bekanntlich auch die Zeit der Geschenke ist, mache ich mir mein erstes Präsent drei Tage vor dem ersten Advent bereits selbst: Ich schenke mir die Jacke. Warum sich auch dick einpacken, wenn die beste Wärme von innen heraus kommt. Gut, ganz ohne Fremdeinwirkung springt die körpereigene Heizung dann doch nicht an, doch das lässt sich bei einer Tour über die drei Weihnachtsmärkte schnell ändern.

Von der EN-Redaktion aus sind es nur drei Gehminuten zum Historischen Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz, weshalb dieser auch das erste Ziel sein soll, zu dem mich meine Füße tragen. Nach kurzem Stöbern in allerlei Holz- und Webwaren visiere ich den Getränkestand an und tausche 3,50 Euro gegen einen klassischen Glühwein, den ich nach kurzem Augenrollen ob der zuzüglichen drei Euro Pfand im Tonbecher ausgeschenkt bekomme. Schon der erste Schluck des leicht herben, erhitzten Traubensafts wärmt mich von innen heraus auf. Einziges Manko: Das irdene Gefäß hat keinen Henkel, feurige Finger sind vorprogrammiert.

Nachdem mir der letzte Schluck gefühlt die Jacke an- und die Schuhe ausgezogen hat, ist es Zeit für die nächste Station: Die Erlanger Waldweihnacht am Schlossplatz. Durch deutlich mehr Menschen bahne ich mir den Weg, nur um meinen Durst zu stillen.

Am Tresen angekommen, fällt die Wahl auf einen Bratapfelglühwein, und neben mir freut sich auch mein Geldbeutel: der Studentenrabatt – gültig von Montag bis Freitag — gewährt mir 50 Cent Nachlass auf mein Getränk, am Ende schlägt es mit drei Euro zu Buche.

Der Geschmack mag für den einen recht süß sein, den anderen – mich – lässt er das Gedränge um mich herum für eine kurze Zeit vergessen und den wiedergekehrten Klang von Weihnachtsliedern genießen.

Nach einem Punsch, der das beschwipste Gemüt wieder etwas bändigen soll, geht es zur letzten Station, dem Weihnachtsmarkt am Altstädter Kirchenplatz.

Weißer Glühwein soll mein nun Schlummertrunk sein, der Dampf steigt mir in die Nase, noch bevor ich überhaupt die Bude erreicht habe.

WOLFGANG SEMBRITZKI