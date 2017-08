"Trau dich!": Präventionskampagne in Erlangen

ERLANGEN - Es ist ein Thema, über das ungern geredet wird: sexueller Kindesmissbrauch. Das Theaterstück "Trau dich!", das die Kompanie Kopfstand im Auftrag des Bundesfamilienministeriums und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unlängst in der Ladeshalle aufführte, soll Kinder und Erwachsene sensibilisieren. Erlanger Sozialpädagogen und Psychologen loben die Präventionsinitiative. Ihre Erfahrung: Kinder zu schützen, ist auch in Erlangen nötig.

Wenn nötig auch mal Krallen zeigen: Im Theaterstück „Trau dich!“ wird es vorgemacht. Foto: BZgA



Jedes zehnte Kind in Deutschland ist von sexuellem Missbrauch in der Kindheit betroffen. Das ist jedenfalls die Schätzung. Scham, Verdrängung – beides spielt eine Rolle, wenn betroffene Kinder sich schwer damit tun, über das Geschehene zu berichten. Sprechen sie schließlich darüber, dann wird ihnen oftmals nicht geglaubt. Und selbst wenn der Missbrauch nachgewiesen wird, schrecken diejenigen, denen die Kinder sich anvertraut haben, einer Studie zufolge in etwa einem Fünftel der Fälle davor zurück, dies anzuzeigen. Die Kriminalstatistik der Polizei zeigt also nur einen Teil der Realität, es muss von einer weitaus höheren Dunkelziffer ausgegangen werden.

Kinder zum einen zu schützen und Eltern, Lehrer und Erzieher zum anderen dazu befähigen, die Signale von missbrauchten Kindern zu verstehen: Das wolle die bundesweite Initiative "Trau dich!", erklärt BzGA-Mitarbeiterin Felicitas Wischer in Erlangen. 350 Kinder der dritten und vierten Klassen mit ihren Lehrern sahen das dazugehörige Theaterstück in der Ladeshalle. In 20 bayerischen Städten, darunter Erlangen, hat das Projekt Station gemacht. Ende September soll entschieden werden, ob es im Freistaat weitergeführt wird.

Dafür würde Helmut Maier vom Fachdienst "Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen" — der beim Allgemeinen Sozialdienst des Stadtjugendamtes angesiedelt ist — sehr stark plädieren. Damit spricht er auch anderen Akteuren verschiedener Erlanger Beratungs- und Hilfseinrichtungen aus dem Herzen. Das Stück setze das Thema auf hervorragende, kindgerechte Art und Weise um, sagt er. Und er ist sich sicher, dass es auch in Erlangen nur von Vorteil wäre, wenn das Stück und damit das ganze Thema immer wieder auf die Agenda gesetzt würde.

Wer glaubt, dass sexueller Kindesmissbrauch in der eigenen Stadt nicht vorkommt, der täuscht sich. Genaue Zahlen will Maier zwar nicht nennen. Nur so viel: Zwei Mitarbeiter sind bei dem Fachdienst ausschließlich mit derartigen Fällen beschäftigt.

Das Thema kommt laut Maier in allen Facetten vor — von sexualisierten Grenzverletzungen, so die Fachsprache, bis hin zu sexualisierter Gewalt. Anfassen, Berühren, Streicheln bis hin zu handfestem Sex. Weniger um sexuelle Befriedigung, sondern vor allem um Machtausübung geht es in der Regel den Tätern. Überwiegend sind es Männer beziehungsweise männliche Jugendliche, selten Frauen. Meist sind es Familienangehörige — Vater, Onkel, Bruder — , die das Vertrauensverhältnis der Kinder ausnutzen. Das macht es diesen besonders schwer, sich in der eigenen Familie jemandem anzuvertrauen.

Deshalb ist es umso nötiger, dass Pädagogen mit der Thematik vertraut sind. Maria Trapp, Schulpsychologin beim staatlichen Schulamt Erlangen, betont, wie wichtig es sei, dass bei der Initiative "Trau dich!" die Lehrer mit eingebunden werden. Denn sie sollten in der Schule stets ein offenes Ohr für die Kinder haben und ihre Schilderungen ernst nehmen. Darüber hinaus sollten sie den Kindern ein gleichwertiges Rollenbild zwischen Jungen und Mädchen vermitteln und eine Kultur der gegenseitigen Grenzachtung einführen.

Direkt vor Ort an neun Erlanger Schulen sind auch die Mitarbeiter der "Jugendsozialarbeit an Schulen" (JAS). Sie sollen eine Anlaufstelle für Schulkinder sein und bei Familienkrisen unterstützen. Die Aufklärungsinitiative mit ihrem präventiven Ansatz ermögliche es, mit Eltern und Kindern über das Tabu-Thema ins Gespräch zu kommen, lobt Eva-Maria Gmehling, deshalb unterstütze JAS das Projekt.

Diesen Ansatz begrüßen auch die Mitarbeiterinnen der Jugend- und Familienberatungsstelle der Stadt Erlangen. Margarete Zikeli weist darauf hin, dass sich Fachkräfte in Kindertagesstätten, Schulen und Vereinen an die Beratungsstelle wenden können, wenn bei ihnen der Verdacht aufkeimt, dass ein Kind von sexuellem Missbrauch betroffen ist.

Doch egal, ob nun Fachkräfte von Lehrern bis hin zu Ärzten oder eben Eltern: Wer einen Kindesmissbrauch entdeckt oder vermutet, sollte lieber nicht versuchen, das Problem selbst zu lösen, sondern professionellen Rat suchen.

"Denn wenn Erwachsene so etwas herausfinden, geraten sie meist unter Handlungsdruck", so die Beobachtung von Helmut Maier. In der besten Absicht, schnell etwas Gutes zu tun, würden dann häufig Fehler gemacht.

Das Beste aber ist unbestritten, wenn durch Präventionsarbeit sexualisierte Gewalt bereits verhindert werden kann.

Deshalb bietet die Jugend- und Familienberatungsstelle der Stadt Erlangen in Kooperation mit dem Jugendamt Erlangen-Höchstadt und Step e.V. einen Präventionskurs "Meine Grenzen — Deine Grenzen" für Zwölf- bis 16-Jährige an.

