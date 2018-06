Traumszenen und furiose Klanggebilde

Vorzüglich: Das Konzert des Gitarristen-Virtuosen Luis Campos am Erlanger Musikinstitut - 27.06.2018 18:49 Uhr

ERLANGEN - Der international erfolgreiche Fußballtrainer Luis Campos hat in Erlangen einen Namensvetter, den Gitarren-Virtuosen Luis Campos, der im Erlanger Musikinstitut den spanisch inspirierten Konzertabend "La Boda de Luis Alonso" zelebrierte.

Diese "La Boda" ist – ähnlich wie die italienische "Opera buffa" – eine musikalische, mit Tanzszenen aufgeladene Gattung namens "Zarzuela", die viele Komponisten inspiriert hat. Neben zwei Kompositionen aus dem Barockzeitalter und der Romantik präsentierte der aus Ecuador stammende Luis Campos am Musikinstitut Werke des 20. Jahrhunderts aus dem spanisch-südamerikanischen Kulturkreis.

Er begann seine Darbietung mit einer sentimentalen Traumszene "Un sueno en la Floesta" von Barrios Mangoré, einem Musiker aus Paraguay, die er sehr melodiös und pointiert vortrug. Da der bedeutende Gitarrist Mangoré in seinen Konzerten viele Werke von Johann Sebastian Bach aufgeführt hatte, entschied sich Luis Campos, danach – womöglich als kontrastreiches Gegenstück – für ein Präludium mit Fuge und Allegro des Thomaskantors, das er klar strukturiert, rhythmisch präzis und technisch brillant vortrug. Mit dieser Interpretation zeigte er, wie flexibel er sich auf Kreationen aus verschiedenen Epochen einzustellen und wie eindringlich und technisch perfekt er sie seinen Zuhörern zu präsentieren vermag. Aus dem umfangreichen Schaffen des zur Zeit Napoleons I. lebenden Komponisten Fernando Sor hatte Campos danach ein "Grand Solo" ausgewählt, das er mit gleicher Intensität, vorzüglich, voller Temperament, aber auch höchst einfühlsam darbot.

Nach der Pause nochmal ein geistliches Werk von Mangoré, in dem der Solist in seinem Spiel die Sehnsucht, "Saudate", in drei virtuos-melodiösen Sätzen dem Publikum stimmungsvoll vermittelte und in dem er vor allem im rasanten "Allegro Solemne" seine gestalterischen Qualitäten an der Gitarre eindrucksvoll zu demonstrieren verstand. Aus dem umfangreichen Werk des berühmten, 1983 verstorbenen argentinischen Virtuosen Alberto Cinastera hatte Luis Campos seine höchst raffinierte, mit experimentellen Toneffekten arrangierte Sonate op.47 ausgewählt, die er bravourös und voller Esprit darbot. Mit seinem virtuosen Gitarrenspiel, kombiniert mit rhythmischen Schlägen auf dem Instrument, schuf er ein furioses Klanggebilde, das die Zuhörer begeisterte, aber auch überraschte.

Als Kontrast folgte danach der wunderbare Tanz "La Boda de Luis Alonso", in dem spanisches Flair mit seiner berauschenden Rhythmik und seinem melodiösen Charakter vom Virtuosen Campos so eindrucksvoll vermittelt wurde, dass die zahlreichen Besucher dieses vorzügliche Gitarren-Event mit Riesenbeifall honorierten und der Interpret sich dafür mit einer stimmungsvollen Zugabe revanchierte.

DIETHARD HENNIG