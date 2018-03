Treppenlauf in Erlangen: Hatz durchs kleine Rathaus

Die Mitarbeiter der Stadt durften sich wieder in Höhenmetern messen - vor 6 Minuten

ERLANGEN - Treppenlauf ist ein Wettrennen über Treppen, an dem immer Christian Riedl (Mitte) gewinnt. So oder so ähnlich kann man das sehen, so war es ja auch am Wochenende wieder, beim 7. Erlanger Treppenlauf durchs kleine Rathaus.

Bilderstrecke zum Thema Rauf, runter und im Kreis: Wilder Treppenlauf im Erlanger Rathaus Im Kleinen Rathaus an der Schuhstraße ging es am Samstag wortwörtlich rund. Zirka 60 Teilnehmer quälten sich beim siebten Erlanger Treppenlauf die Stufen hinauf und hinunter. An den Start gingen sowohl Einzelläufer als auch Teams. Am Ende holte Favorit Christian Riedl den Sieg.



Rund 60 Teilnehmer stürmten durch die Flure und über die Treppen, in denen sonst Amtsgeschäfte abgewickelt oder Beamte und Publikumsverkehr schreiten.

Am Ende gewann Christian Riedl, Diplom-Physiker aus Erlangen, der so Halbprofi ist und auf der ganzen Welt an den Start geht. So hält Riedl unter anderem den Weltrekord im Zwölf-Stunden-Treppenlaufen, in denen er in Frankfurt 13 145 Höhenmeter sammelte. Auch den Autor dieser Zeilen demütigte er schon spielend leicht in einem Privatwettkampf im Pressehaus.

Christoph Benesch Erlangen E-Mail