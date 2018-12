Tresor in Eckental gestohlen

ECKENTAL - In der Eckentaler Straße von Eschenau wurde in eine Bäckereifiliale eingebrochen und der Tresor mit dem darin befindlichen Bargeld komplett gestohlen.

Die Polizei sucht nach Einbrechern und hofft auf Hinweise von Zeugen. Foto: Katrin Müller



Da es sich um einen großen Tresorwürfel handelt, könnte der Abtransport aufgefallen sein. Sachdienliche Hinweise nehmen die Kriminalpolizei Erlangen oder die Polizei Erlangen-Land unter 09131/760-514 entgegen.

Unbekannte Einbrecher drangen außerdem gewaltsam über eine Terrassentür in ein Haus in der Forther Kolpingstraße ein und entwendeten Schmuck in Höhe von etwa 1000 Euro.

Ein weiterer Einbruchsversuch zwischen 14.15 und 18.15 Uhr im Uttenreuther Markomanniaweg scheiterte; es entstand jedoch Sachschaden von einigen hundert Euro. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0911/ 21123333 zu melden.

