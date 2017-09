Triathlon in Erlangen: Ziel verpasst, aber glücklich

ERLANGEN - Platz drei war das Ziel, am Ende aber hat es in der zweiten Bundesliga nur für Rang sechs gereicht. Die Triathletinnen des TV 48 Erlangen sind trotzdem zufrieden.

Gemeinsam ins Ziel: Katharina Kern, Ella Schmidt und Stefanie Walter (v.li.) vom TV 48. Foto: Heinz Rüger



Triathlon ist eine harte Einzelsportart, bekannt für Menschen, die sich alleine quälen und zu Maschinen werden. Triathlon im Liga-Betrieb aber ist echter Teamsport. Katharina Kern ist das wichtig. "Zu zweit ist man viel stärker, mental und im Training." Seit zehn Jahren startet sie für Triathlon-Teams, seit 2011 für den TV 48 Erlangen.

Mittlerweile führt Kern die Damen-Mannschaft gemeinsam mit Ella Schmidt an, als 30-Jährige übernimmt sie Verantwortung. Denn die meisten Teammitglieder sind viel jünger und müssen erst noch Erfahrung sammeln. "Der Teamspirit wurde uns früher mitgegeben, das wollen wir jetzt auch weitergeben", sagt Kern. Beim Turnverein gab es einen großen Umbruch, die Triathletinnen starteten nun in der zweiten Bundesliga.

Für Kern und Schmidt war es eine neue Herausforderung. "Wir haben über die Jahre viel Erfahrung gesammelt, sind zusammen in der ersten Bundesliga gestartet, in die Regionalliga abgestiegen und wieder in die Bundesliga aufgestiegen", sagt Kern. "Wir sind auch immer wieder einen Schritt zurück gegangen. Das hat uns zusammengeschweißt. Dabei pushen wir uns gegenseitig." Jetzt wollen beide den Nachwuchs fördern und integrieren.

Sechs Rennen umfasst die Zweitliga-Saison. Zu Beginn haben die Erlangerinnen überrascht, in Darmstadt kamen sie auf Rang zwei, am Rothsee auf Platz drei. "Doch dann haben sich die letzten beiden Wettkampf-Termine um zwei Wochen verschoben", sagt Kern. Darauf konnten die Sportlerinnen nicht mehr reagieren, Ella Schmidt fehlte im vorletzten Rennen in Viernheim, der TV 48 kam nur auf Rang sechs.

Beim Saisonfinale am vergangenen Wochenende in Baunatal kam erneut nur ein sechster Platz heraus. "Das Podest war 150 Meter vor uns", sagt Kern. "Doch wir konnten die Lücke im Laufen nicht mehr schließen." Jemanden zurücklassen wollten die Erlangerinnen auch nicht. "Alle sollen mit auf die Laufstrecke, das motiviert. Und gerade das ist der Unterschied zwischen Team- und Einzelwettkampf. Wir helfen uns, schieben uns im Wasser oder auf dem Rad auch mal gegenseitig an."

Nach dem Schwimmen waren die Erlangerinnen noch als Zweite auf die Radstrecke gegangen, in der zweiten Radrunde aber mussten sie die Konkurrenz passieren lassen. "Die Leistungsdichte ist bei unserem Nachwuchs noch nicht homogen", sagt Kern. "Aufgrund der Rahmenbedingungen waren wir trotzdem zufrieden mit der Saison."

Etwa zehn Triathletinnen umfasst das Erlanger Team, einige waren verletzt oder angeschlagen. Andere haben nun erste Erfahrungen gesammelt und können die neue Saison 2018 gestärkt angehen. Deshalb ist Katharina Kern auch optimistisch: "Dann wollen wir wieder voll angreifen." Gemeinsam, als Team.

