Triathlon-Teams des TV 48 Erlangen beenden Saison

Damen landen in der zweiten Liga auf Platz vier, Herren auf Platz elf - vor 41 Minuten

ERLANGEN - Die Triathlon-Teams des TV 48 Erlangen haben zum Abschluss der Zweitliga-Saison in Baunatal ihre jüngsten Saisonleistungen bestätigt. Das Damen-Team kann zufrieden sein, bei den Herren gab es über das gesamte Jahr gesehen zu viele Pleiten.

Liga-Finale in Baunatal: von Sofia Warter Rubio, Katharina Kern, Simone Kraft und Stefanie Walter vor dem Start. © TV 48 Erlangen



Liga-Finale in Baunatal: von Sofia Warter Rubio, Katharina Kern, Simone Kraft und Stefanie Walter vor dem Start. Foto: TV 48 Erlangen



Die Zeiten sind besser als in der Vorsaison. "Doch das Niveau der Liga ist gestiegen", sagt Ella Schmidt aus dem Damen-Team. Eigentlich war ein Podest-Platz das Ziel, doch nach den ersten beiden Wettbewerben "in Not-Besetzung" sind die Erlangerinnen nun auch mit Rang vier zufrieden.

Auch beim Saison-Finale kam der Turnverein, diesmal waren Simone Kraft, Stefanie Walter, Sofia Warter Rubio am Start, als viertschnellste Mannschaft ins Ziel. Nach den 750 Metern im Hallenbad lag Erlangen noch auf Rang drei, beim Mannschaftszeitfahren auf dem Rad ging Zeit verloren. In einer engen Lauf-Entscheidung musste sich der TVE schließlich dem SV Würzburg 05 geschlagen geben.

In einem wesentlich stärker besetzten Herren-Feld tat sich die Erlanger Zweitliga-Mannschaft derweil erneut schwer. Zwar kamen Sebastian Kern, Gabriel Bauernfeind, Peter Kösters und Pablo Warter Rubio auf Platz vier aus dem Wasser, beim Mannschaftszeitfahren langen die Mittelfeld-Teams eng beieinander. Als Neunter gingen die Erlanger auf die Laufstrecke, auf Rang acht sprinteten sie über die Ziellinie. Bei einem Überholmanöver in einer unübersichtlichen Situation hatten sie jedoch eine Blaue Karte wegen Windschattenfahrens bekommen. Die Zeitstrafe beförderte den Turnverein auf Platz zwölf zurück.

"Es ist nicht das, was sie sich vorgestellt haben", sagt Ella Schmidt. In diesem letzten Wettbewerb der Saison waren endlich auch die Top-Leute dabei gewesen, prompt gab es die Blaue Karte. Im Gesamt-Klassement sind die Erlanger nur Elfter, zwei Mannschaften waren schlechter. Die Abgänge, Fabian Kraft und Dion Heindl sind in die Bundesliga gewechselt, konnte das Team nicht verkraften. Für die allermeisten Triathleten ist die Saison nun beendet. Nach ein, zwei Monaten ruhigerem Training, meint Ella Schmidt, könne man an das nächste Jahr denken.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail