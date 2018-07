Trickbetrüger in Eckental klaut Gold eines 73-Jährigen

Der Täter erbeutete Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro - vor 1 Stunde

ECKENTAL - Bereits am vergangenen Freitag wurde ein 73-jähriger Mann in Eckental Opfer eines Trickdiebstahls. Der Täter erbeutete Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Der Täter klingelte gegen 14 Uhr am Anwesen in der Gartenstraße und gab vor, alten Hausrat aufkaufen zu wollen. Als der 73-jährige Hausinhaber ihn mit in den Keller nahm, interessierte sich der Unbekannte jedoch auch für die Goldmünzen des Seniors. Unter dem Vorwand, die Echtheit bzw. den Wert der Münzen überprüfen zu wollen, ließ sich der Täter diese aushändigen und täuschte vor, etwas aus seinem Auto holen zu müssen. Letztlich verschwand der Unbekannte mit den Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro.

Täterbeschreibung: Zirka 165 cm groß, dickliche Gestalt, sprach Hochdeutsch, bekleidet mit einer Arbeitshose (Latzhose).

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (09 11) 21 12 33 33.

Gleichzeitig warnt die Polizei vor Straftätern, die Haustürgeschäfte mit lebensälteren Menschen beispielsweise dazu nutzen, Wertgegenstände aus den betroffenen Häusern zu ergaunern.

Die Polizei rät: Lassen Sie unangekündigt auftretende Ankäufer oder Vertreter nicht in ihre Wohnung. Kaufen oder unterschreiben Sie grundsätzlich niemals etwas an der Haustür. Seien Sie misstrauisch: Angebotene Gegenstände oder Dienstleistungen sind meist geringwertig bzw. werden nicht durchgeführt. Händigen Sie fremden Personen niemals Wertgegenstände aus. Zahlen Sie nie per Vorauskasse. Unterschreiben oder bezahlen Sie nichts unter Zeitdruck. Ziehen sie im Zweifelsfall Personen ihres Vertrauens (z.B. Nachbarn, Bekannte) hinzu oder verständigen nötigenfalls über Notruf die Polizei.

ots