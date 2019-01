Trickdieb griff in Erlangen in die Börse

Ein Unbekannter bestahl einen 69 Jahre alten Mann - vor 55 Minuten

ERLANGEN - Ein bislang unbekannter Trickdieb hat einen 69 Jahre alten Mann bestohlen.

Symbolbild: Geldbörse Foto: dpa/Monika Skolimowska



Der Täter sprach sein späteres Opfer im Westen am Montag gegen 11.30 Uhr an, als dieses sein Auto an einem Parkplatz in der Neumühle parkte. Er bat darum, einen Kleingeldbetrag gewechselt zu bekommen. Nachdem der 69-jährige Autofahrer dies zunächst verweigerte, verfolgte ihn der Unbekannte und blieb hartnäckig.

Schließlich öffnete der Senior seinen Geldbeutel, um der Bitte des Täters nachzukommen. Zu Hause musste er feststellen, dass ihm der Täter unbemerkt mehrere Scheine Bargeld entwendet hatte.

Der Unbekannte ist etwa 35-40 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Zudem habe der Täter eine osteuropäische Erscheinung, so der Beraubte.

Die Beamten registrierten bereits ähnlich gelagerte Fälle in den vergangenen Wochen und prüfen nun einen Zusammenhang. Häufig treten die Täter auf größeren Parkplätzen, beispielsweise an Supermärkten, auf. Sie sprechen gezielt Leute an, die ihr Fahrzeug verlassen, einsteigen oder einen Parkschein lösen.

Bei der Bitte, Kleingeld gewechselt zu bekommen, greifen die Täter in die Geldbörsen ihrer Opfer und entwenden dabei unbemerkt und geschickt höhere Summen Bargeld. Die Kriminalpolizei rät: Keine fremden Personen in die Geldbörse greifen lassen und um Hilfe zu rufen. Zeugen können sich unter (09 11) 21 12 33 33 an den Kriminaldauerdienst wenden.

en