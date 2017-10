Trinkfreudige Autofahrer in Erlangen

Auch Radlerin mit 1,64 Promille erwischt - vor 3 Minuten

ERLANGEN - Im Stadtgebiet Erlangen hat die Polizei drei Betrunkene aus dem Verkehr gezogen.

Am Nachmittag traf sich eine 61 Jahre alte Frau mit der Polizei, um einen Diebstahlverdacht zu klären. Hierfür fuhr sie mit ihrem Pkw zum vereinbarten Termin in einer Wohnung im Stadtwesten. Als die Beamten sich mit der Dame unterhielten, hegten sie bald einen Verdacht: Die Frau stand mit rund 0,90 Promille unter Alkoholeinfluss. Was aus dem Diebstahlverdacht wurde ist nicht bekannt, wohl aber, dass die Polizei einen Atemalkoholtest machte und die Fahrzeugschlüssel einbehielt.

Kurz vor Mitternacht wurde eine 48-jährige Erlangerin in der Schallershofer Straße einer Routinekontrolle unterzogen. Hierbei stellen die Beamten fest, dass die Fahrerin unter 1,18 Promille stand. Gegen 2 Uhr wurde eine 23-jährige Radfahrerin am Schlossplatz kontrolliert, da sie aufgrund ihrer unscheren Fahrweise aufgefallen war. Die Radlerin hatte 1,64 Promille im Blut. Gegen alle drei Verkehrssünder wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en