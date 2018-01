Trockner fing Feuer

HNO-Klinik: Patienten mussten wegen des Brands verlegt werden - vor 8 Stunden

ERLANGEN - Weil ein Wäschetrockner im Bettenhaus der HNO-Klinik in Brand geraten war, mussten am Montagabend rund 80 Patienten verlegt werden.

Rund 80 Patienten mussten zeitweise wegen des Brands eines Wäschtrockners verlegt werden. © Markus Baier



Rund 80 Patienten mussten zeitweise wegen des Brands eines Wäschtrockners verlegt werden. Foto: Markus Baier



Aufgrund eines technischen Defekts fing am Montagnacht ein Wäschetrockner im Keller der Hals-, Nasen-, Ohren-Klinik des Universitätsklinikums Erlangen Feuer. Nachdem die Rauchmelder gegen 22.30 Uhr Alarm geschlagen hatten, rückte die Feuerwehr Erlangen unter anderem mit zwei Löschzügen an und konnte so den Schwelbrand schnell löschen.

Aufgrund der Rauchentwicklung im Hausflur wurden alle rund 80 Patienten vorsorglich für knapp eineinhalb Stunden vom Bettenhaus in einen anderen Gebäudeteil verlegt. Gegen 0.30 Uhr konnten die Patienten dann wieder in ihre Zimmer zurück.

Klinik-Chef vor Ort

"Die Alarmierungskette und die Notfallmaßnahmen haben hervorragend funktioniert", sagt der Direktor der HNO-Klinik, Prof. Dr. Heinrich Iro, der den nächtlichen Einsatz vor Ort begleitete.

Er dankte allen Einsatzkräften und Mitarbeitern für ihr schnelles Eingreifen und vor allem auch den Patienten für das besonnene Verhalten und ihr Verständnis für die nächtliche Verlegung.

Wie es heißt, sei der aktuelle Klinikbetrieb durch den Brand nicht eingeschränkt.

en