Trödeln beim Garagenflohmarkt in Bubenreuth

BUBENREUTH - Der vor drei Jahren von Kathrin Schindler und Kerstin Schuck ins Leben gerufene Garagenflohmarkt hat sich etabliert.

Die Dachböden waren ausgeräumt, und das Angebot beim Garagenflohmarkt in der Mitte von Bubenreuth wurde von den zahlreichen Besuchern genau inspiziert. © Foto: Heinz Reiss



Nach dem Bubenreuther Norden und dem Süden war in diesem Jahr die Mitte dran. "Wir müssen", so erklären es die beiden Organisatorinnen, "den Ort in drei Bereiche aufteilen, wir wollen den Garagentrödel übersichtlich halten, denn man muss bei einem Bereich schon gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein, um nach Herzenslust zu trödeln und echte Schätze zu finden".

Schon früh im Morgennebel kamen die ersten Schnäppchenjäger zu Fuß, per Fahrrad oder fuhren mit dem Auto durch die engen Straßen der Bubenreuther Mitte und suchten nach "Kostbarkeiten" — immer das Augenmerk auf die Luftballons gerichtet, welche von weitem auf die Teilnehmer hinwiesen.

Es gab aber auch Spezialsammler, welche an jedem Stand die Frage stellten: "Haben Sie Orden oder Ehrenzeichen, haben Sie Briefmarken, haben Sie Pelze oder alte Uhren?"

Am meisten gefragt war alles was mit Kindern zu tun hat, vom Roller übers Fahrrad, vom Holzspielzeug bis hin zur Kinderbekleidung und hier waren nicht nur die Eltern unterwegs, für die Kinder selbst war der ganze Ort ein großer Spielzeugladen mit tausend interessanten Sachen.

Nachdem der Frühnebel von der Sonne verdrängt wurde, wurde es noch lebendiger. Mittlerweile ist der Bubenreuther Garagenflohmarkt nicht nur in Bubenreuth, sondern auch im Umland bekannt und beliebt. An manchen Ständen hatte man das Gefühl, dass die ausgestellten Schätze mehr Platz in Anspruch nahmen, als man in einer Garage unterbringen kann.

Jeder konnte was finden, und überall wurde geschmökert, gefeilscht und betrachtet. Manche Kleinodien ruhten schon Jahrzehnte auf dem Dachboden und vieles fand neue Besitzer. Für manchen Trödler(in) ging es in erster Linie gar nicht ums Geld, "so viele nette Menschen kennen zu lernen, finde ich einfach wunderbar", sagte eine Verkäuferin. Ich hatte Gegenstände welche ich schon dreimal in die Tonne stecken wollte und nun kam ein junges Ehepaar und hat sie genommen."

Kathrin Schindler und Kerstin Schuck haben mit dem Bubenreuther Garagentrödel einen Volltreffer gelandet.

