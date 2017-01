Tropische Zufluchten in Erlangen

ERLANGEN - An diesem so ungewöhnlich kalten Jahresbeginn sind es nicht nur die Menschen, die sich warme Orte herbeisehnen. Während die meisten heimischen Pflanzen mit Frosttemperaturen ganz gut zurechtkommen, würde es für exotische Gewächse gefährlich werden. Doch für die gibt es Orangerien und beheizte Gewächshäuser.

Draußen ist es knackig kalt – da hilft vielen Pflanzen nur noch die Wärme des Tropenhauses (hinten). © Peter Millian



ERLANGEN — Im sonst ebenfalls verschneiten Botanischen Garten der Universität in Erlangen sind nicht nur vereisten Teiche und ausgelassene Wasserpflanzbecken zu sehen, sondern auch große Gewächshäuser, an deren Scheiben die Wassertropfen herunterrinnen – innen natürlich. Vor allem im Tropenhaus, in dem alle denkbaren Pflanzen südlicher Gefilde wuchern, ist es schweißtreibend warm, was aber die meisten Besucher erst einmal als angenehm empfinden, wenn sie aus der beißenden Kälte kommen.

Gleich nebenan gibt es – ist man erst einmal etwas akklimatisiert – ein Glashaus, in dem es eher kühl zugeht. Der Bergnebelwald besteht im wesentlichen aus einem Steinpfad, der unterschiedliche Vegetationszonen ausweist. Der Wald ist fast etwas unheimlich, sodass man nachempfinden kann, dass der Fürther (Krimi-)Autor Dirk Kruse seinen Roman „Tod im Botanischen Garten“ an diesem Ort spielen lässt.

Neben dem Tropenhaus (mit dem erwähnten Bergnebelwald sowie einem Glashaus für Netzpflanzen und Mangroven) gibt es noch ein Haus für Epiphyten (so heißen Pflanzen, die auf anderen Pflanzen wachsen), für Kakteen, für die alpine Flora sowie für Orchideen. Zudem gibt es ein Kalthaus zur Überwinterung empfindlicher Außenpflanzen sowie einige Aufzuchthäuser.

Wenn Claus Heuvemann, der technische Leiter des Botanischen Gartens, anfängt, diese vielen Gewächshäuser aufzuzählen, erhält man erst einen Eindruck davon, dass die neun Gärtnerinnen und Gärtner – die eigentliche Haustechnik wird von der Betriebstechnik-Abteilung der Universität sowie dem Universitäts-Bauamt gebändigt – alle Hände voll zu tun haben. „Natürlich arbeiten wir aber auch mit einer Steuerungstechnik, die vieles automatisch macht und sich auch nach äußeren Umständen richtet.“ Insbesondere wird heute darauf geachtet, dass die Gewächshäuser ressourcenschonend betrieben werden – geringer Heizaufwand und eigene Wasserreservoirs inklusive.

Bereits seit 1829 befindet sich der Botanische Garten im Herzen der Universitätsstadt – einen Vorläufer gab es sogar schon am alten Universitäts-Standort Altdorf. In Erlangen gab es dafür die nicht-wissenschaftliche Variante eines Tropenhauses – die Orangerie. Darin befanden sich vor allem jene Pflanzen, die – wie der Name schon sagt – als Vorzeigeobjekte des Adels galten und der Repräsentation und der Huldigung romantischer Vorstellungen dienten.

Martius als „Geburtshelfer“

Erst später kam die Idee der Wissenschaft dienender botanischer Gärten auf. Eine zentrale Figur auf dem Weg dahin stammt ebenfalls aus Erlangen: Carl Friedrich Philipp von Martius, der Sohn des Erlanger Hofapothekers und Dozenten für Pharmazie an der Erlanger Universität Ernst Wilhelm Martius, studierte erst Medizin, folgte aber bald seinem Hobby, der Botanik. Er wurde dem Botaniker Franz von Schrank als Gehilfe bei der Leitung des neu gegründeten Botanischen Gartens unterstellt, erst 23 Jahre alt, veröffentlichte er sein erstes großes wissenschaftliches Werk, die „Flora cryptogamica Erlangensis“, eine Beschreibung der Pflanzenwelt in und um Erlangen.

Während einer Brasilienreise unternahm er umfangreiche Forschungen zur tropischen Pflanzenwelt, er und sein Mitreisender Johann Baptist von Spix brachten zahlreiche konservierte Säugetiere, Vögel, Amphibien, Fische, Insekten und über 6500 Pflanzen und Samenkörner von ihren Reisen mit.

Was damals galt – die Erforschung und Einordnung der mitgebrachten konservierten Tiere und Pflanzen – ist heute aktueller denn je, da zahlreiche Arten nur noch extrem selten sind, gar am Aussterben oder bereits verschwunden sind.

Claus Heuvemann macht denn aus der wachsenden Bedeutung der großen Glashäuser kein Hehl: „Wir bedienen nicht nur Studierende oft zweimal wöchentlich mit Pflanzen als Studienmaterial, wir sind auch eine immer wichtiger werdende Sammlung von Pflanzen, die zunehmend gefährdet sind.“ Gerade für die eigentlichen Herkunftsländer wie Brasilien oder Mittelamerika „werden die botanischen Gärten als genetische Ressourcen immer wichtiger“, so Heuvemann, der Beispiele für die Heimkehr von Exoten nennt.

Aber auch ganze Pflanzenfamilien, die Schädlingen zum Opfer fallen, können dank der botanischen Gärten dieser Welt „rekonstruiert“ werden – Beispiele gibt es sowohl in den USA, aber auch in Deutschland, wo beispielsweise die Baumart Ulme extrem gefährdet ist.

Interessante Eigenschaften

Neben dem Austausch mit anderen botanischen Gärten gibt es aber auch fächerübergreifende Kooperationen innerhalb der Universität. So interessieren sich die Werkstoffwissenschaftler schon lange für Eigenschaften von Pflanzen, die sie gerne (groß-)technisch nachbauen wollen – beispielsweise den begehrten Nano-Effekt von Wasserpflanzen.

Nicht zu unterschätzen ist auch der Volksbildungscharakter eines botanischen Gartens: „Wir haben viele Schulklassen bei uns, und wir klären breite Schichten über die Bedeutung von Umweltschutz auf“, so Heuvemann. Diesem Zweck dienen auch die Themenausstellungen. Wie die gerade (und bis zum 29. Januar) laufende zu den exotischen Harzen der Heiligen Drei Könige, die Weihrauch und Myrrhe im Gepäck hatten.

Botanischer Garten Erlangen, Loschgestraße 1, Dienstag bis Sonntag 9.30 bis 15.30 Uhr.

