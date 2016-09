TTIP-Meinung aus Erlangen: Wasser keine Handelsware

Wolfgang Geus, Vorsitzender der Stadtwerke, wehrt sich gegen TTIP und CETA - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Wolfgang Geus, Vorstandsvorsitzender der Erlanger Stadtwerke, ist ein profilierter Gegner der Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Geus hat seine ablehnende Haltung konsequent öffentlich gemacht. Wir dokumentieren Auszüge aus seinen Beiträgen.

Wolfgang Geus spricht auf einer Protestveranstaltung gegen die Freihandelsabkommen. © Archivfoto: Harald Sippel



„Wir als ESTW liefern Strom, Gas, Wärme und sind natürlich auch für die Trinkwasserversorgung dieser Stadt verantwortlich. Wir stehen für Servicequalität, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Was aber jetzt mit diesen Freihandelsabkommen auf uns zurollt, bedroht nicht nur unsere Wasserqualität, sondern ist auch eine Gefahr für die gesamte kommunale Daseinsvorsorge. Denn es geht nicht nur um den Abbau von Zöllen, sondern auch um die Angleichung von gesellschaftspolitischen Standards.

Wir in Deutschland haben in vielen Bereichen vergleichsweise hohe Standards. Bei uns zählt Trinkwasser zum Beispiel wohl zum am besten überwachten und kontrollierten Lebensmittel. Das ist nicht überall auf unserer Welt so.

Wir investieren heute nachhaltig in Wasserfassungen und Schutzgebiete, damit auch unsere Kinder und Enkel das Wasser aus dem Wasserhahn genießen können. Kein privater Investor wird Investitionen tätigen, die sich erst in 30, 40 oder 50 Jahren auszahlen. Große ausländische Lebensmittelkonzerne warten nur darauf, aus unserer Wasserversorgung ein Geschäft zu machen. Hohe Standards bei der Trinkwasserversorgung kosten aber Geld und mindern die Gewinne. Ein Blick in andere Regionen der Erde, z. B. nach Südamerika, zeigt, was passiert, wenn gewinnorientierte Großkonzerne sich über das Gemeinwohl hinwegsetzen und das Allgemeingut Wasser zu ihrer Handelsware machen. CETA ist angeblich endverhandelt und unterschriftsreif. Was ist aber über den Inhalt bisher an die Öffentlichkeit gelangt?

TTIP wird derzeit noch verhandelt. Hier dürfen Bundestagsabgeordnete in einem eigenen Raum diese Verträge lesen, aber nichts notieren, nichts fotokopieren und keine Inhalte weiter erzählen.

Als Vorstand eines kommunalen Stadtwerks sehe ich es als meine Aufgabe und Pflicht an, auf die Risiken dieser Abkommen hinzuweisen – solange mir kein Politiker erklären kann, wie unsere kommunale Daseinsvorsorge und hier ganz speziell unsere Wasserversorgung vor den Auswirkungen dieser Freihandelsabkommen geschützt wird. Deshalb darf der CETA-Vertrag nicht unterschrieben werden, solange nicht eine offene und ehrliche Debatte über alle Details geführt wurde. Die Bürgerinnen und Bürger müssen über alle Risiken vollständig aufgeklärt werden.

Rütteln wir unsere Abgeordneten gemeinsam auf: Unsere Werte, unsere kommunale Daseinsvorsorge, unsere vielen kleineren Mittelstandsunternehmen, über deren Probleme in diesem Zusammenhang noch niemand gesprochen hat, dürfen nicht den Interessen dieser Freihandelsabkommen geopfert werden.“