"Tue Gutes und singe darüber" in Erlangen

Benefiz-Konzert der Musikwerkstatt für Projekt in Nicaragua - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Erlanger Musikwerkstatt unter der Leitung von Maria van Eldik veranstaltet wieder ein Benefizkonzert. Unter dem Motto "GrenzenLos" findet es am Samstag, 28. April, ab 19.30 Uhr in der Neustädter Kirche statt. Der Reinerlös geht an das Projekt "Fumsami" in San Miguelito nahe der Erlanger Partnerstadt San Carlos in Nicaragua.

Die Erlanger Musikwerkstatt bei den Proben im Museumswinkel. © Foto: Sippel



Die Vorbereitungen für das Benefiz-Konzert laufen auf Hochtouren. In den Proben herrscht tatsächlich Werkstattatmosphäre. Dort wird schon seit Ende der Sommerferien geübt, geprobt, gesungen, geklatscht, gestampft, gearbeitet und auch gelacht. Zudem muss Organisatorisches bewerkstelligt werden. Denn das Benefizkonzert wird zusammen mit dem Dritte Welt Laden Erlangen ausschließlich ehrenamtlich vorbereitet.

"Tue Gutes und singe darüber", so könnte das Motto "GrenzenLos" auch überschrieben werden. Denn grenzenlos sind die Lieder, also international. Grenzenlos ist dabei auch als Wunsch interpretierbar für die Grenzen, die manch einer im Kopf hat und vielleicht "los" werden möchte. Die Gäste können sich überraschen lassen, in welche Richtung die Lieder und Texte des Abends tendieren.

Etwa alle zwei Jahre lädt die Erlanger Musikwerkstatt zum Benefizkonzert ein. Erstmalig 2009 für ein Gesundheitszentrum in Ghana, dann für das indische Projekt "Stop" sowie für "Efie", eine Erlanger Flüchtlingsinitiative. Zuletzt für den Sonderfonds gegen Armut und Obdachlosigkeit in Erlangen. Diesmal für "Fumsami". Die Abkürzung steht für "FUndacion de Mujeres de SAn MIguelito" und heißt "Verein der Frauen in San Miguelito". In dieser Projektarbeit geht es um Schwangerschaft, Kinder, Bildung, Gewalt gegen Frauen, einkommensbildende Maßnahmen, Umweltschutz und Gesundheit. Nur wenn diese Themen gemeinsam in den Fokus genommen werden, ist es möglich, die Situation der Frauen in Nicaragua nachhaltig zu verbessern, so die Überzeugung der Frauen von San Miguelito. Das Ergebnis gibt ihnen Recht, denn in San Miguelito hat die Gewalt gegen Frauen tatsächlich abgenommen.

Diese Arbeit soll nun zusätzlich in zehn weiteren Siedlungen durchgeführt werden. Hierfür möchte sich die Musikwerkstatt mit dem Konzert engagieren. Es geht dabei um Unterstützung für Frauen und Jugendliche. Konkret um Hilfen beim Erwerb von Grundstücken, Unterstützung bei Anzeigen von Gewalttaten, Früherkennung von Krebs. Gleichzeitig geht es um Aufklärungsprogramme, um Schwangerschaften im Kindes- und Jugendalter zu vermeiden. Denn mit ungewollten Schwangerschaften wäre ein weiterer Schulbesuch oder die Ausbildung der jungen Mütter verhindert.

Der Verein Erlanger Musikwerkstatt wurde 1996 von einer Handvoll Sängerinnen und Sängern gegründet. Vorher, seit 1983, sang man noch innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Aus der Mini-Gruppe der Anfangsjahre ist in über 30 Jahren ein bunt gemischter Chor entstanden. Bis zu 46 Frauen und Männer aus allen Stimmlagen treffen sich immer montags im Museumswinkel zum Singen.

Das Liedgut der Musikwerkstatt ist breit gefächert, tangiert nahezu jeden Lebensbereich und ist multikulturell. Welche Lieder einstudiert werden, entscheidet der Chor selbst, denn das demokratische Ur-Verständnis aus der Gründungszeit ist geblieben. Geblieben ist zudem der Wunsch, auch immer wieder sozialkritische Texte einzuüben. Trotz aller Hingabe zu kritischen Liedern – Witzig-Satirisches darf nicht fehlen.

ZKarten im Vorverkauf im Dritte-Welt-Laden am Neustädter Kirchenplatz 7.

