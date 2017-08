Tüfteln mit Forschergeist in Erlangen

Schülerinnen waren eine Woche lang bei Areva GmbH mit Uni-Hilfe als Nachwuchswissenschaftler aktiv - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Im "Forscherinnen-Camp" an einem Notstrom-Dieselaggregat und der eigenen Zukunft geforscht – das haben Schülerinnen bei Areva GmbH und der Uni Erlangen-Nürnberg.

Beim Forscherinnen-Camp programmierten Schülerinnen eine Woche lang bei Areva ein Notstromaggregat. © Foto: Harald Sippel



Beim Forscherinnen-Camp programmierten Schülerinnen eine Woche lang bei Areva ein Notstromaggregat. Foto: Foto: Harald Sippel



An technischen Problemen tüfteln, bis man zu einer Lösung kommt, programmieren, löten, analysieren, kurz: Einfach mal selbst ausprobieren – ein gutes Gefühl. Eines, das zwölf Mädchen aus ganz Bayern im Forscherinnen-Camp der Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern 4.0 bei Areva GmbH und dem Lehrstuhl für Elektrische Energiesysteme der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg jetzt erlebt haben.

Der Forscherauftrag für die 15- bis 18-jährigen Schülerinnen: Sie sollten eine leittechnische Funktion eines Notstrom-Dieselaggregats entwickeln. Die Mädchen arbeiteten im Team, manchmal klappte was nicht gleich beim ersten Versuch – aber aufgeben? Kam für die jungen Frauen nicht in Frage. Hilfe bekamen sie von Dozentinnen und Studentinnen der Hochschule sowie Ingenieurinnen des Unternehmens, im Camp treffen theoretische und praktische Inhalte aufeinander. So erhielten die Mädchen einen realistischen Einblick in den Berufsalltag einer Ingenieurin. Ganz nebenbei ging es auch um andere Qualifikationen, die auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind, wie kreatives Denken, Präsentationskompetenz und Teamfähigkeit. Das Camp richtete sich ganz bewusst an junge Frauen: Die Zeit typischer Männerberufe ist vorbei, Erfolg im technischen Beruf hängt von der Einstellung und Begeisterung ab – nicht vom Geschlecht. Doch noch immer ist der Frauenanteil in der Metall- und Elektro-Branche gering, nur jeder vierte Arbeitnehmer in Bayern ist weiblich. Das Forscherinnen-Camp will den selbstbewussten Umgang mit Technologie, Digitalisierung und Technik bei den Mädchen stärken – auch wegen des drohenden Fachkräftemangels.

Jetzt haben die Gymnasiastinnen und Fachoberschülerinnen ihre Ergebnisse Eltern und Ehrengästen präsentiert. Anlässlich des Camps sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Arbeitgeberverbände bayme vbm, die das Camp ideell und finanziell fördern: "Damit unsere bayerischen Unternehmen innovativ und wettbewerbsfähig bleiben, brauchen sie hochqualifizierte Nachwuchskräfte in den Bereichen Technik und IT. Wir möchten junge Frauen für diese Berufe begeistern und so wertvolles Potenzial ausschöpfen. In den Forscherinnen-Camps soll ihr Interesse für technische Berufe geweckt werden."

Rund 75 Prozent der Teilnehmerinnen wollen nach dem Camp ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium anfangen. Das hat eine Umfrage des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V. ergeben.

Zwww.tezba.de oder facebook.com/technikzukunftinbayern4.0.

en