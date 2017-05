Tür verwechselt: 26-Jähriger bricht versehentlich ein

Erlanger trat falsche Tür ein - Jetzt ermittelt die Polizei - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Ein lauter Krach mitten in der Nacht, ein Mann schreckt aus seinem Bett auf. Zuvor trat jemand seine Wohnungstür ein. Doch dabei handelte es sich einfach nur um einen dummen Irrtum.

Nachdem ein Wohnungsinhaber in der Paul-Gossen-Straße am Sonntagmorgen aufgrund eines lauten Krachens geweckt wurde, traute dieser, wie die Polizei mitteilt, seinen Augen nicht. Ein 26-Jähriger aus dem selben Anwesen stand plötzlich in seinen Flur und war gerade dabei sich die Schuhe auszuziehen. Neben dem Mann lag die Wohnungstüre samt Türrahmen auf dem Boden.

Der Erlanger hatte offensichtlich die eigene Wohnung verwechselt und nachdem er keinen Schlüssel dabei hatte, trat er kurzerhand die Zugangstüre der fremden Wohnung ein.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten.