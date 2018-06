Turner aus Erlangen starten als Letzter in die Saison

ERLANGEN - Die Erlanger Turner sind enttäuschend in die Landesliga-Saison gestartet: Als Aufsteiger belegte der Turnerbund in Lichtenfels nur Rang sechs.

Zum Saisonauftakt außer Form: Die Erlanger Turner, hier Christoph Schreiber an den Ringen, werden am ersten Wettkampftag nur Sechster. © Foto: Nick Thielert



Die Voraussetzungen waren, gelinde gesagt, suboptimal. Seit Wochen konnten die Turner nicht richtig trainieren. Zuerst war die Turnhalle durch die Abitur-Prüfungen belegt, dann rückten die Bagger am Marie Therese Gymnasium an. "Wegen des Hallenneubaus hatten wir zwei Wochen Pause", sagt Marcel Rose, einer der Erlanger Turner. "Vor dem Saisonstart konnten wir nur noch eine Woche trainieren." Selbst wenn es eine Ausweichmöglichkeit gegeben hätte, die Geräte in eine andere Halle zu transportieren, hätte sich für diese Zeit nicht gelohnt. Also war die Alternative: nichts tun.

In der letzten Woche vor dem Start in die Landesliga I hatten es die Erlanger dann etwas zu gut gemeint, sogar Freitagabend noch bis 22 Uhr trainiert. Zwölf Stunden später standen sie bereits in Lichtenfels in der Halle. "Bei mir persönlich habe ich es heftig gemerkt", sagt Rose. "In den Wochen zuvor konnte ich meine Übung im Training dreimal durchturnen, das hat ohne Probleme geklappt." Am ersten Wettkampftag am Samstag allerdings hat dann gar nichts mehr geklappt.

Der Topscorer fehlt

Für den Turnerbund gingen neben Marcel Rose auch Nick Thielert, Jannik Treiber, Emanuel Eitel, Falko Mündlein, Toralf Wolf, Sebastian Kuhn, Christoph Schreiber und Martin Gräbner an den Start. Leandro Eckstein, der Topscorer der Vorsaison, fehlte verletzt. Die Erlanger leisteten sich zu viele Fehler, mit rund 20 Punkten Rückstand landeten sie schließlich auf dem letzten Platz. "Wir wussten, dass es eng werden würde", sagt Rose. "Ich bin trotzdem enttäuscht, denn ich dachte schon, dass es für uns besser laufen würde."

Nach dem Aufsteiger hat sich das Erlanger Team personell nicht verändert. "Doch wir haben Chancen, nicht Letzter zu werden", meint Rose. Der Tabellenletzte, also der Sechste, steigt ab. "Nach oben zu denken, ist unrealistisch", der Klassenverbleib allerdings sollte für Erlangen drin sein. "Jeder weiß, dass das unser Ziel ist." Die Liga führt das Reserve-Team des KTV Ries an, der Zweite aus dem Vorjahr. Vor dem punktlosen Tabellenletzten Erlangen liegen der USC München II mit zwei Punkten und die TG Weilheim-Oberland mit vier Punkten.

Der nächste Wettkampf findet am 21. Juli in Stadtbergen statt. "Wenn Leandro wieder fit ist und wir normal trainieren können, ist dann wieder etwas drin", sagt Rose. Außerdem gibt es die Überlegung, sich mit der TG Röttenbach zusammenzuschließen. In der Landesliga ist es möglich, Turner nachzumelden, solange diese nicht bereits bei einer anderen Mannschaft in dieser Klasse auf dem Startbogen stehen. "Das ist schon üblich", meint Rose, "allerdings können das auch die anderen Teams machen."

Zumindest aber kann der Turnerbund nun wieder in der eigenen Halle trainieren — wenn auch nicht unter gewohnten Bedingungen. "Manche Geräte sind noch nicht fertig montiert. Wir trainieren unter Einschränkungen." Das sind die Erlanger allerdings auch gewohnt. Heimwettkämpfe sind zum Beispiel überhaupt nicht möglich, weil nicht alle Geräte vorhanden sind und die Halle nicht den Vorgaben des Verbands entspricht.

Trotzdem wollen die Erlanger nun in der Landesliga noch einmal voll angreifen. "Zu einem anderen Zeitpunkt hätten wir uns auch auf den Saisonauftakt gefreut. So aber wussten wir, dass wir nicht in Form waren", sagt Marcel Rose. "Deshalb waren wir auch nicht so motiviert." Das soll sich nun ändern. So schnell wie möglich.

