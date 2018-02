TV Erlangen holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Die Regionalliga-Volleyballerinnen gewinnen mit 3:2 gegen Bamberg - vor 7 Stunden

ERLANGEN - Es war ein Spiel wie eine Achterbahnfahrt, wie die gesamte Saison, für den Trainer war es "eines der besten Spiele". Die Volleyballerinnen des TV 48 Erlangen haben in der Regionalliga gegen die Ballerinas Bamberg mit 3:2 gewonnen. Es war ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf.

Wenig erfolgreich: Die Angreiferinnen aus Bamberg (weißes Trikot) kamen gegen die Erlanger Block- und Abwehrarbeit kaum an. © Foto: Michael Müller



"Eigentlich wäre es schöner, mit 3:0 zu gewinnen", sagt Bernd Erbe, der Trainer der Sieger. "Der vierte Satz war blöd. Freuen müssen wir uns trotzdem." Das taten seine Spielerinnen auch, kaum war der letzte Ball am Boden, ploppte schon ein Sektkorken hinterher. Der Turnverein kämpft wie jedes Jahr um den Klassenverbleib. Und wie immer lassen sich die Volleyballerinnen davon nicht beeindrucken. Sie lieben ihr Spiel. Und wer am Samstagabend dabei war, musste es auch lieben.

Das Aufeinandertreffen im Tabellenkeller, Neunter gegen Siebter, war spannend, leidenschaftlich, kämpferisch. Viele lange Ballwechsel und starke Abwehraktionen forderten die Kraftreserven der Spielerinnen und die Nerven der Zuschauer. Das 3:2 (25:19, 23:25, 25:16, 21:25, 15:7) war beste Unterhaltung, doch für die Erlangerinnen bedeutet es nur zwei statt drei gewonnene Punkte. Geht es in den fünften Satz, hat auch der Verlierer schon einen Zähler sicher. "Es wäre mehr drin gewesen", sagt Bernd Erbe. Auch im vierten Satz, in dem der Turnverein nach 2:1-Führung alles klar hätte machen können.

Dank einer Aufschlagserie zu Beginn lag Erlangen mit 5:0 vorne, bei 16:16 war Bamberg wieder dran. "Da war ein totales Loch, dann geht gar nichts mehr. Die Wechseloptionen waren ungünstig", sagt Erbe. Der Trainer steht beim Volleyball direkt an der Seitenlinie und kann mit zwei Auszeiten pro Satz und vielen Wechseln stark ins Spielgeschehen eingreifen.

Doch: "In dem Trubel lief nichts optimal." Der Satz ging mit 21:25 verloren. "Bis auf diesen einen Durchhänger aber war es perfekt", sagt Erbe. "So hätte ich es nicht erwartet." Die Erlangerinnen nahmen die beste Angreiferin der Gäste gut aus dem Spiel, die Aufschläge sorgten für Druck, die Abwehrarbeit war überragend. "Es ist fast kein Ball auf den Boden gefallen. Respekt vor der Mannschaft."

Schon im ersten Satz hatten die Gastgeberinnen starke Aktionen in Abwehr und Blocksicherung gezeigt, im Angriff machten sie konsequent ihre Punkte. Dass auch die Bambergerinnen, in der Tabelle auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, mithalten konnten, zeigte der zweite Durchgang. Nach dem 1:7 kämpfte sich der TVE zwar nochmal auf 7:10 ran, doch bei 9:16 war der Abstand schon wieder zu groß. Viele Eigenfehler und eine wackelige Abwehr, Bernd Erbe tauschte auf der Libero-Position. Der Satz ging zwar verloren, doch die zweite Abwehr-Spezialisitin, Carina Wiese, stabilisierte die Defensive.

Im dritten Satz kämpften sich die Erlangerinnen nach 5:9-Rückstand wieder heran (11:10), bis zum Satzende zogen sie auf 25:16 davon. Nach den Turbulenzen in Durchgang vier ging es in den Tie Break. Und dort ließ der Turnverein keine Zweifel aufkommen, wer gewinnen würde. Zwei starke Aufschlagserien sorgten für einen 10:1-Vorsprung und am Ende auch für den Sieg.

"Super wichtig, dass wir gewonnen haben. Gerade wenn man einen fünften Satz gewinnt, gibt einem das mental einen Aufschwung. Wir sind noch dabei", sagt Carina Wiese. Auch der Trainer ist optimistisch. "Es war eines der besten Spiele, die wir gemacht haben. Darauf müssen wir aufbauen", sagt Erbe. "So wie wir gespielt haben: Das gibt für die letzten fünf Spiele Mut. Das war ein Zeichen für den Endspurt."

