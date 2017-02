Über 10.000 Euro Schaden: Erlanger Container aufgebrochen

Unbekannte öffneten Container auf verschiedenen Baustellen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In zwei Erlanger Stadtteilen spielte sich in den letzten Tagen ein ziemlich dreister und folgenschwerer Diebstahl ab: Unbekannte brachen Dutzende Baucontainer auf, klauten Werkzeugmaschinen und zapften Diesel ab.

Laut Angaben der Polizei brachen die unbekannten Täter die Container im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag auf. Demnach wurden über ein Dutzend Baucontainer auf Baustellen in der Tennenloher Weinstraße und am Pestalozziring in Eltersdorf gewaltsam geöffnet. Die Täter stahlen verschiedene Werkzeugmaschinen und zapften aus einem Lkw Diesel ab. Laut Polizei liegt der entstandene Schaden weit über 10.000 Euro. Derzeit wird geprüft, ob es zwischen den beiden Fällen eine Verbindung gibt.

Die Kripo Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 091121123333 mit der Polizei Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als

Mail an die Redaktion