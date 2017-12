Die Städtische Sing- und Musikschule der Stadt Erlangen hat in der Matthäuskirche unter der Gesamtleitung von Tina Groth, die unter anderem am Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg studiert hat, ihr Adventskonzert gegeben. Die Zuhörer in der proppenvollen Kirche waren begeistert. Die Kinderchöre aus sechs Erlanger Schulen beteiligten sich an dem Konzert, so dass weit über 100 Kinderstimmen den Kirchensaal wundervoll füllten. © Klaus-Dieter Schreiter