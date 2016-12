Über drei Promille: 46-Jähriger verursacht Unfall in Erlangen

Mercedesfahrer bemerkte zu spät ein an der Ampel wartendes Auto - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Am Freitagmorgen ist ein 46-Jähriger in Erlangen auif ein anderes Auto aufgefahren. Dabei stand der Mercedesfahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss.

Der 46-jährige Mercedesfahrer war auf der B4 aus Richtung Nürnberg kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Gebbertstraße zeigte die Ampel für seine Fahrtrichtung Rot. Dort stand bereits ein Fiat wartend an der Kreuzung. Der Mann reagierte zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf. Laut Polizeiangaben entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von 1500 Euro.

Wie sich herausstellte, war der 46-jährige Mann mit einem Wert von 3,08 Promille mit seinem Wagen unterwegs. Die Polizisten stellten daraufhin den Führerschein des Mercedesfahrers sicher.

jeg