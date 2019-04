Überfall auf Erlanger Lottoladen: So geht die Polizei weiter vor

Bislang fehlt von dem unbekannten Täter jede Spur - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Donnerstagmorgen wurde ein Lotto-Geschäft in der Odenwaldallee in Erlangen-Büchenbach überfallen. Der Täter hatte eine Schusswaffe bei sich und ist noch auf der Flucht. Am Freitag ermittelt die Polizei weiter im Bereich des Tatortes.

Gegen 9 Uhr wurde am Donnerstag dieses Lotto-Geschäft in der Erlanger Odenwaldallee mit einer Waffe überfallen. Nun ermittelt die Polizei weiter. © NEWS5 / Schmelzer



Der Unbekannte bedrohte den Angestellten des Erlanger Ladengeschäftes am Donnerstag (etwa 9 Uhr) mit einer Pistole. Er erbeutete Bargeld und ergriff daraufhin die Flucht. Die Polizei gab bereits am selben Tag eine Fahndung mit Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit und warnt vor dem Flüchtigen.

Bislang erhielt die Polizei noch keine konkreten Hinweise zum Unbekannten. Am Freitag will das mittelfränkische Polizeipräsidium gemeinsam mit einem Einsatzzug der Polizei Erlangen die Ermittlungen ab 9 Uhr im Bereich des Tatortes fortsetzen. Haus- und Zeugenbefragungen sollen weitere Hinweise bringen. Zudem wird ein Handzettel mit Fahndungsaufruf verteilt.

Sollten Sie eine Person im Bereich Erlangen sehen, auf die die Personenbeschreibung zutrifft, verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf 110 und treten Sie nicht an die Person heran.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

mw