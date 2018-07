Überfall: Erlanger Taxifahrer mit Messer bedroht

Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief erfolglos - vor 2 Stunden

ERLANGEN - In der Nacht zum Donnerstag überfielen bislang mehrere Männer einen Taxifahrer in der Erlanger Innenstadt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Die drei bislang unbekannten Männer stiegen gegen 1.45 Uhr am Erlanger Hauptbahnhof in das Taxi. Sie ließen sich in die Münchener Straße, Ecke Gerberei fahren. Hier bedrohten sie ihr Opfer mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der 46-Jährige Fahrer händigte ihnen einige Hundert Euro aus. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Wöhrmühle. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Taxifahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren.

Die Polizei hat folgende Täterbeschreibung veröffentlicht: Alle drei Männer waren etwa 18 Jahre alt. Einer trug eine schwarze Brille. Ein weiterer hatte lange Haare.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter der Telefonnummer 0911 21123333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.

