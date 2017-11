Überholmanöver in Erlangen mit schlimmen Folgen

Nach Unfall mit hohem Sachschaden sucht die Polizei Zeugen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das Überholmanöver eines Fahranfängers in Erlangen hatte am vergangenen Samstag schlimme Folgen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Symbolbild © colourbox



Ein 20-Jähriger befuhr um 12 Uhr die Schallershofer Straße in südliche Richtung. Vor dem Fahrzeuglenker befand sich ein Linienbus des öffentlichen Personennahverkehrs.

Auf Höhe der Albrecht-Dürer-Straße setzte der Fahranfänger zu einem Überholmanöver an. Als er sich etwa auf gleicher Höhe zum Bus auf der Gegenfahrspur befand, kam dem 20-jährigen ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mann dem Gegenverkehr nach links aus, durchbrach hierbei zunächst den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks und fuhr letztendlich gegen die Hauswand des dortigen Anwesens. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Das ist laut Polizei unter anderem den auslösenden Airbags seines Wagens zu verdanken. An dem Kraftfahrzeug hingegen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Fachbetrieb abgeschleppt werden. An der Fassade des betroffenen Gebäudes, im Vorgarten des Anwesens und am Gartenzaun entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Insbesondere Hinweise auf das entgegenkommende Kraftfahrzeug sind hier von Bedeutung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 91 31)/7 60-1 14 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

