Überraschender Fund bei Wohnungsdurchsuchung in Erlangen

43-Jähriger bedrohte seine Nachbarn mit dem Tod - Mit Glasflasche beworfen - vor 9 Minuten

ERLANGEN - Gefährlicher Nachbarschaftsstreit mitten in Erlangen: Ein 43-Jähriger drohte seinen Nachbarn mit dem Tod, beleidigte sie und sprach von einer Schusswaffe. Ein Bierflaschen-Wurf führte am Samstag zu einer Hausdurchsuchung und die endete mit einer Überraschung für die Beamten.

Der Streit zwischen den Nachbarn schwelte wohl schon seit längerer Zeit: Ein 43-Jähriger bedrohte seine Erlanger Nachbarn mit dem Tod und beleidigte sie mehrmals. Immer wieder erwähnte er dabei auch eine Schusswaffe. Am Samstag machten die Nachbarn sich deshalb auf den Weg zur Polizei, um Anzeige gegen den Mann zu erstatten. Doch bei ihrer Rückkehr wurde einmal mehr klar, dass der 43-Jährige äußerst aggressiv war: Von seinem Balkon aus warf er eine Bierflasche nach seinen Nachbarn, das gläserne Wurfgeschoss verfehlte sein Ziel nur knapp.

Die Beamten rückten daraufhin zur Wohnungsdurchsuchung an, bei der sie auch rasch fündig wurden. Zwar konnten sie keine Pistole oder andere Schusswaffe in den Zimmern des Mannes entdecken, dafür stießen sie allerdings auf mehrere Marihuana-Pflanzen. Der 43-Jährige wurde aufgrund der Attacken gegen seine Nachbarn in das Bezirksklinikum eingewiesen - zudem muss er mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.