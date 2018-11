Überschlagen: Betrunkener verursacht Unfall auf B2 bei Forth

FORTH - Glück im Unglück hatte ein 30-jähriger Fahrer eines Kastenwagens Samstag auf Sonntagnacht. Er verursachte betrunken einen Autounfall auf der B2 zwischen Forth und Igensdorf und wurde jedoch nur leicht verletzt.

Der Mann befand sich mit seinem Wagen auf der B2, als er in der sogenannten Kellerhauskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein 18-jähriger Igensdorfer befuhr zur gleichen Zeit die Fahrbahn in entgegengesetzter Richtung. Der jüngere Fahrer musste aufgrund des Wagens auf seiner Straßenseite abbremsen und nach rechts ausweichen. Der 30-Jährige aus Gräfenberg lenkte ebenfalls wieder nach rechts, ein Frontalzusammenstoß konnte somit gerade noch verhindert werden. Allerdings geriet der ältere Mann mit seinem Wagen ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einer Böschung liegen.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und wurde nur leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seinen Führerschein musste er jedoch noch an Ort und Stelle abgeben, da er erheblich alkoholisiert war. Ihn erwartet zudem nun ein Strafverfahren.

