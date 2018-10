Brandschutz, Technik und Lichtkonzept, Entlüftungsanlagen auf dem Dach: Für 7,6 Millionen Euro ist die Ladeshalle saniert worden. Die wichtigsten Arbeiten sind abgeschlossen. Markanteste Veränderung ist ein "Ufo" auf dem Dach. In diesem Aufbau befinden sich die neuen Lüftungsanlagen für das Foyer, die kleine Ladeshalle und die Konferenzräume. In der Halle gibt es nun für alle Besucher zudem ein neues LED-Lichtkonzept (die Empore wirkt dadurch regelrecht schwebend), neue Gastro-Theken, Stühle und polierte Holzvertäfelungen. Am Donnerstagnachmittag findet auch schon die erste Großveranstaltung statt: Die Erstsemester werden zum Semesterbeginn in der neuen Ladeshalle begrüßt. © Harald Sippel