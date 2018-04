Um den Bahnhofsplatz herum oder mitten durch?

ERLANGEN - Nicht einfach ist wegen der Baustelle derzeit die Fahrt zur Einhornstraße in Erlangen. Auch die vorgesehene Umleitung sorgt für Verwirrung.

Zur Einhornstraße geht es wegen der Baustelle nur noch über den Hugenottenplatz. Aber wie kommt man dort hin? Verbotenerweise über den Bahnhofsplatz oder erlaubt über die Fuchsenwiese? © Klaus-Dieter Schreiter



Auch wenn sie manchmal nerven: Straßenbaustellen müssen einfach sein. Sei es, um den Belag auszubessern, um Markierungen aufzubringen, oder, wie jetzt in der Helmstraße, um neue Kabel zu verlegen. Da lassen sich dann auch Umleitungen nicht vermeiden.

Auch für die Fahrt zur Einhornstraße haben die Planer sich eine Umleitung ausgedacht: Weil man die wegen der besagten Baustelle nun nicht mehr von der Helmstraße aus erreichen kann, solle man über die Goethestraße und den Hugenottenplatz fahren, steht auf einer Tafel am Beginn der Helmstraße.

Die Einbahnstraßenregelung für die Einhornstraße wurde dafür aufgehoben, so dass die Zufahrt vom Hugo möglich ist. Wer nun mit dem Auto vor dieser Tafel steht und dem Hinweis folgen will, der muss jedoch erst, um zum Hugenottenplatz zu gelangen, über den Bahnhofsplatz fahren. Dort aber ist dummerweise die Durchfahrt verboten. Man müsste also, wenn man die Verkehrsregeln beachten will, über die Fuchsenwiese, die Münchener Straße, die Friedrich-List-Straße und die Güterhallenstraße fahren, um über Goethestraße und Hugenottenplatz zur Einhornstraße zu gelangen. Wenn das aber mit dem Umleitungshinweis gemeint wäre, dann hätte das wohl auch auf der Tafel gestanden.

Andererseits fehlt darauf der Hinweis auf den Bahnhofsplatz. Jetzt darf man rätseln: Werden bei der Durchfahrt am Bahnhofsplatz für die Dauer der Baustelle beide Augen zugedrückt, oder fährt man, um einen Strafzettel zu vermeiden, lieber den langen Umweg. Das ist dann wohl eine reine Gewissensfrage.

