Um Lohn in Erlangen geprügelt

Angestellter eines Supermarkts schlug auf Vorgesetzte ein

ERLANGEN - Am Donnerstag gegen 14 Uhr wurde die Polizei wegen einer größeren Auseinandersetzung in einem Supermarkt in der Innenstadt alarmiert.

Polizei/Blaulicht Foto: NN-Archiv



Ein 30-jähriger Angestellter war mit den Vorgesetzten des Familienbetriebs in Streit geraten. Offenbar gab es Unstimmigkeiten wegen des Arbeitslohnes des Beschäftigten. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu wechselseitigigen körperlichen Angriffen.Der Angestellte soll mit Fäusten auf seine Arbeitgeber eingeschlagen haben.

Diese setzen sich wiederum zur Wehr und attackierten den 30-jährigen Arbeiter unter anderem mit einem Kunststoffeimer. Der genaue Tathergang wird derzeit von der Polizei untersucht. Zwei der insgesamt sieben beteiligten Personen wurden leicht verletzt. Sie klagten über Schmerzen im Kopfbereich und Schürfwunden an den Händen.

