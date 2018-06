Um Rausch auszuschlafen: Betrunkener bricht in Erlangen ein

Den Weg dorthin trat der Mann mit einem gestohlenen Fahrrad an - 22.06.2018 14:17 Uhr

ERLANGEN - Durch seinen Alkoholrausch erschöpft, suchte ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt ein ruhiges Plätzchen zum Schlafen. Das fand er in einem Haus in der Jägerstraße - für die Bewohner gab es am nächsten Morgen eine unangenehme Überraschung.

Nach Feierlichkeiten am Vorabend, war der Mann scheinbar außer Stande, den Heimweg anzutreten und suchte eine Schlafstätte. Im Stadtnorden trat er deshalb die Haustür eines Anwesens ein und legte sich auf dem Sofa schlafen, wo er am nächsten Morgen von den Bewohnern des Hauses aufgefunden wurde.

Diese verständigten die Polizei, welche bei dem Eindringling einen Alkoholpegel von 1,7 Promille feststellen konnte. Zusätzlich muss sich der Mann allerdings auch für den Diebstahl eines Fahrrads verantworten, das vor dem Anwesen gefunden wurde. Der 31-Jährige muss sich jetzt wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Diebstahl verantworten.

amh