Umgehört in Erlangen: "Disziplin und Ordnung schadet nicht"

Die Meinungen gehen hinsichtlich einer Wiedereinführung der Wehrpflicht auseinander - vor 1 Stunde

ERLANGEN - 2011 wurde sie abgeschafft, jetzt fordern Unions-Politiker die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Form einer "allgemeinen Dienstpflicht" oder einem "Gesellschaftsjahr". Was sagen die Erlanger dazu? Wir haben uns umgehört.

Dienst an der Waffe — beides können sich viele Erlangerinnen und Erlanger vorstellen. Ob ein solcher Dienst verpflichtend sein soll, da gehen die Meinungen auseinander. © Fotos: Jan Woitas/Frank May/dpa



Sowohl Männer als auch Frauen sollen sich zwischen Wehr- und Zivildienst entscheiden. Ein Einsatz beim Roten Kreuz oder im Technischen Hilfswerk ist auch im Gespräch. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey befürworten rund 56 Prozent der Befragten eine Neuauflage des Pflichtdienstes. Was sagen die Erlanger dazu? Wir haben uns umgehört.

Christian (31): Ich glaube es gibt sinnvollere Projekte, die man angehen sollte. Grundsätzliches ist ein soziales Jahr eine gute Sache, dies sollte aber auf freiwilliger Basis geschehen. Die Gesellschaft hat mehr davon, wenn sich Menschen von sich aus für etwas entscheiden. Die Bundeswehr hat ihre Berechtigung, die Pflicht hilft dabei eher weniger — bessere Ausrüstung schon.

Thomas (52): Ich habe den Dienst damals auch absolviert und empfinde eine Wiedereinführung als gerecht. Oft ist man mit dem Staat nur dadurch verbunden, dass man seine Steuern zahlt — durch den Dienst kann man seinem Land und der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Im Zeitraum von einem Jahr kann ich mir das gut vorstellen.

Julia (29): Ein soziales Jahr finde ich sinnvoll, aber ich würde niemanden dazu verpflichten. Es bringt nichts, Engagement zu erzwingen.

Christoph, Azubi (20): Ich wusste nach der Schule nicht, was ich machen soll. Als eine Findungsphase kann ich mir den Dienst gut vorstellen.

Anna-Sophie, Studentin (20): Ich finde die Idee nicht schlecht, da einem die Möglichkeit gegeben wird, herauszufinden, was man beruflich machen will. Gerade durch den Zivildienst können verschiedene Berufe kennen gelernt werden. Zusätzlich gewinnt man an Erfahrung und Reife.

Viktor, Techniker (32): Ich halte nichts davon, so viel Geld für die Bundeswehr auszugeben. Eine ordentliche Ausrüstung ist wichtig, junge Menschen zu etwas zu bringen, was sie nicht wollen, nicht. Für mein Kind kann ich mir das nicht vorstellen.

Klaus (62): Die politische Diskussion an sich erinnert mich an ein Sommertheater. Ich persönlich möchte meine 15 Monate bei der Bundeswehr nicht missen. Disziplin, Gehorsam und Anpassungsfähigkeit sind nicht jedermanns Sache. Den Dienst mehrheitsfähig zu machen, halte ich für sehr schwierig. Die Bundeswehr ist wichtig, weil man nie weiß, was passieren kann. Ein Land wie Deutschland muss in der Lage sein, sich zu verteidigen.

Maria, Krankenschwester (30): Ein wenig Disziplin und Ordnung schadet niemanden. Dadurch werden Fleiß, Beständigkeit und Ausdauer erlernt.

Umfrage: FELIX SCHWARZ