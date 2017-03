Christian Gall (27), studiert Wirt­schaftsingenieurwesen: "Von den Plä­nen, Teile der Technischen Fakultät nach Nürnberg zu verlagern, halte ich gar nichts. Denn für mich ist nun mal Erlangen die Studentenstadt und nicht Nürnberg. Die meisten wohnen und studieren hier wie ich, das sollte man nicht auseinanderreißen. Darun­ter würde auch die Campus-Atmos­phäre leiden. Deshalb wünschen sich wohl viele Studenten, dass die Univer­sität ganz in der Stadt bleibt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man pendelt: In meinem Fach muss ich ab und zu an die Wiso nach Nürnberg, und da bin ich jedes Mal eine Stunde mit dem Bus unterwegs." © Harald Hofmann