Unbekannte brechen in Heroldsberger Anwesen ein

ERLANGEN - Die Polizei fahndet nach noch unbekannten Einbrechern, die sich zwischen dem 24. und dem 25. Oktober unerlaubt Zutritt zu einem Haus in Heroldsberg verschafft haben. Ein zweiter Einbruchsversuch in Uttenreuth schlug fehl.

Über ein aufgehebeltes Fenster drangen die Einbrecher in das Anwesen in der Friedhofstraße in Heroldsberg ein und entwendeten Schmuck von noch unbekanntem Wert. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei auf die Zeit von Dienstag (24. Oktober) 11:30 bis Mittwoch (25. oktober) 12 Uhr ein. Die Täter verursachten außerdem einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zur gleichen Zeit versuchten Wohnungseinbrecher in Uttenreuth über die Terasse in ein Anwesen im Schleifenweg einzudringen, was ihnen nicht gelang. Sie verursachten einen Sachschaden von 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Erlangen bitten um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0911-2112-333.

