Unbekannte randalieren in Erlanger Parkhaus

Vandalen hinterlassen in der Henkestraße insgesamt 5000 Euro Schaden - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Anfang April haben ein oder mehrere Täter in einem Parkhaus in der Erlanger Innenstadt einen beachtlichen Sachschaden hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter rissen in den zwei untersten Ebenen des Parkhauses mehrere Leuchtstoffröhren von der Decke und überzogen die Wände des Parkhauses mit zahlreichen Graffiti. Die Schäden an dem Parkhaus in der Henkestraße belaufen sich auf etwa 5000 Euro. Die Polizei vermutet, dass die Sachbeschädigungen zwischen Dienstag, 3. April und Donnerstag, 5. April stattfanden. Die Schäden wurden erst jetzt gemeldet.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Erlangen unter der Rufnummer 09131/760-114 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.