Unbekannte sind in Bubenreuth auf Raubzug

Die Täter richteten Sachschaden an, doch der Einbruch misslang - vor 49 Minuten

BUBENREUTH - Im Zeitraum zwischen vergangenen Donnerstag, 30. August und Montag, 3. September haben bislang Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in Bubenreuth einzubrechen.

Die unbekannten Täter versuchten zwischen 12 Uhr am Donnerstag und 15.30 Uhr am Montag, gewaltsam in das Haus in der Bubenruthiastraße einzudringen. Da ihnen der Einbruch misslang, entstand kein Entwendungsschaden. Allerdings verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Spurensicherung übernahm das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen. Das Fachkommissariat für Einbruchdelikte hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (09 11) 21 127 33 33.

