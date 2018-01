Unbekannte suchten erneut Erlanger Praxen heim

ERLANGEN - Die Einbruchsserie in der Stadt setzt sich fort: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind erneut Unbekannte in mehrere Praxen in der Innenstadt eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 19 und 8.30 Uhr drangen der oder die unbekannten Einbrecher in mehrere Praxen in der Nägelsbachstraße ein. Dort brachen sie Schränke und Schließfächer auf und flüchteten anschließend unerkannt.

Symbolbild Polizei Foto: nn



Bei den Einbrüchen richteten die Täter Sachschaden von mehreren tausend Euro an. Ein Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht benannt werden.

Die Erlanger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33 zu melden.

