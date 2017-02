Unbekannte treten in Erlangen Auto-Spiegel ab

Randalierer in Büchenbach, die Polizei sucht nun nach Hinweisen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Büchenbach zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen. Jetzt hat die Polizei erste Hinweise auf die unbekannten Täter und sucht nach Zeugen.

Zwischenzeitlich meldeten sich mehr als zwanzig Erlanger, deren Autos in dieser Nacht beschädigt wurden. In allen Fällen schlugen und traten die bislang unbekannten Täter die Außenspiegel der Fahrzeuge ab. Der Sachschaden beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Nach ersten Zeugenaussagen sucht die Polizei nach zwei jungen Männern, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden können. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, Telefon (09131) 760 114, entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en

Mail an die Redaktion