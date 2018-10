Unbekannte verprügeln Mädchen nahe der Erlangen Arcaden

Drei Jugendlichen schlagen grundlos auf 14-jährige Schülerin aus Nürnberg ein - 08.10.2018 12:52 Uhr

ERLANGEN - Drei Jugendliche haben in der Nähe der Erlangen Arcaden eine 14-jährige Schülerin aus Nürnberg zunächst offenbar grundlos angepöbelt. Dann setzte es Schläge.

Während zwei Angreiferinnen das Opfer festhielten, schlug die dritte im Bunde mit den Fäusten nach der 14-Jährigen. Das Mädchen erlitt Prellungen im Kopfbereich und eine blutende Nase. Der Angriff ereignete sich am Samstag gegen 19 Uhr in der Güterhallenstraße in Erlangen.

Erst als alles vorbei war, wurde die Polizei informiert. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Bei den Angreiferinnen soll es sich um drei Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren handeln. Eine Tatverdächtige soll von kräftiger Statur sein. Weitere Hinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen unter der Rufnummer (09131) 760 114 in Verbindung zu setzen.

