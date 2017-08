Unbekannter demoliert in Erlangen mutwillig ein Auto

Heckscheibe des Fahrzeugs zerschlagen - Polizei sucht Zeugen - vor 29 Minuten

ERLANGEN - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter ein Auto in der Innenstadt in Erlangen mutwillig beschädigt. Als der Besitzer am nächsten Morgen losfahren wollte, war die komplette Heckscheibe eingeschlagen.

In der Daimlerstraße in der Erlanger Innenstadt kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Eine bislang unbekannte Person schlug die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und verursachte dadurch einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Entwendet wurde aus dem Pkw jedoch nichts.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 09131/760115 mit der zuständigen Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in Verbindung zu setzen.

