Unbekannter prügelt in Erlangen auf Clown ein

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung - Zeugen werden gesucht - 17.01.2019 12:01 Uhr

ERLANGEN - Klingt komisch, ist es aber nicht: Mitten in der Erlanger Innenstadt ist ein Clown von einem Passanten verprügelt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Am Mittwoch, 16. Januar 2019, bezog gegen 13.30 Uhr ein als Clown am Hugenottenplatz tätiger 46-Jähriger - der sich seinen Auftritt im Vorfeld durch das Bürgeramt der Stadt als Straßenkunst hat genehmigen lassen - Prügel. Wie es dazu kam? Der Clown belustigte vorbeilaufende Passanten und geriet dabei mit einem Pärchen verbal in Streit. Die Streitigkeit war zunächst beigelegt und das Pärchen ging seines Weges.

Für den männlichen Unbekannten war die Angelegenheit offensichtlich noch nicht ausgestanden. Er kehrte kurz darauf zurück und schlug dem Clown mit der Faust in den Magen, ehe er erneut verschwand. Der 46-jährige Clown wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Beamten suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Erlangen unter Telefon 09131/760114 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.