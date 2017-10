Und die Stasi war immer dabei

Rückblick am Tag der Deutschen Einheit auf Beginn der Städtepartnerschaft mit Jena - vor 3 Minuten

ERLANGEN - Als Redaktionsleiter der Erlanger Nachrichten verfolgte Udo B. Greiner die Entwicklung zwischen Erlangen und Jena. Jetzt blickt er zurück auf den Beginn der Städtepartnerschaft.

Beginn der Partnerschaft: Der damalige Erlanger Oberbürgermeister, Dietmar Hahlweg (2. v. li.), ist 1987 zu Gast im Rathaus in Jena. Über das Gespräch „wacht“auch an der Wand DDR-Staats- und SED-Parteichef Erich Honecker. Foto: Hilde Stümpel/Müller



Das Internet gab es damals, am 21. mai 1986, noch nicht - und damit auch, im Gegensatz zu heute, kein Meer von Informationen über den Besuch des Erlanger Landtagsabgeordneten und bayerischen SPD-Granden Karl-Heinz Hiersemann beim damaligen DDR-Staats- und SED Erich Honecker. So musste man sich als Erlanger Journalist auf eine 31-Zeilen-Meldung des Korrespondenten der Deutschen Presse-Agentur in Ostberlin stützen, der mitteilte, Honecker habe im Gespräch mit Hiersemann seine Zustimmung zur Städtepartnerschaft zwischen Erlangen und der Universitätsstadt Jena erteilt.

Hiersemann hatte Honecker einen Brief des Erlanger Oberbürgermeisters Dietmar Hahlweg mitgebracht, in dem das starke Erlanger Interesse an unmittelbaren Kontakten mit Jena nachhaltig bekräftigt wurde. Im Mittelpunkt dabei: die Parallelen auf wissenschaftlichem Gebiet mit zwei traditionsreichen Universitäten. Die bundesrepublikanische Selbstverständlichkeit, ein Telefon in die Hand zu nehmen und im jeweiligen Rathaus anzuläuten, gab es im Hinblick auf die DDR nicht. Mühsam mussten erst Nummern recherchiert werden, dann kam keine Verbindung zustande. Ich versuchte, Verantwortliche an die Strippe zu bekommen – und landete schließlich beim damaligen Präsidenten der Jenaer Universität. Der wusste von nichts – und versuchte alles, sich ja kein überflüssiges oder gar falsches Wort entlocken zu lassen. Der Mann am anderen Ende der Leitung erwies sich als kurz angebunden, es kam nichts Verwertbares zustande.

Einschmeichelnde Wortgeplänkel

Doch ich ließ nicht locker, schaffte es dann doch unter mehreren Verrenkungen und einschmeichelnden Wortgeplänkeln mit neugierigen Sekretärinnen, den damaligen Jenaer OB Walter Windrich zu bewegen, seinen Telefonhörer abzuheben. Presseinterviews war der gute Mann nicht gewohnt. Bei ihm war es üblich, den Parteigenossen in der Redaktion den Text zu diktieren. Die offensichtliche Zustimmung aus der DDR-Chefetage lockerte jedoch ein wenig die Zunge. Das Beispiel der schon bestehenden Städtepartnerschaft zwischen Eisenhüttenstadt und Saarlouis vor Augen, aber auch seine eigenen Erfahrungen mit dem portugiesischen Porto führten zu einer "eindeutigen Bejahung" und "Begrüßung": "Wir sind für den Dialog und auch dafür, dass Realismus und Vernunft die Oberhand gewinnen. Das können wir nur im Gespräch und Kontakt miteinander erklären und weiter vertiefen." Ob sich über die offiziellen Stellen hinaus auch die Bürger und Organisationen untereinander treffen könnten, fragte ich – nicht ohne Hintergedanken – am Schluss. Die Antwort war zu erwarten, konnte nicht anders lauten: "Ich möchte erst den Brief lesen von Ihrem Oberbürgermeister und ich werde dann dazu auf alle Fälle Stellung beziehen."

Windisch war dann nicht mehr lange Oberbürgermeister. Er wurde abgelöst von Hans Span, einem linientreuen Genossen, dem die Partei – die alles wie in einem Marionettentheater im Griff behalten wollte – zutraute, auf der politischen Klaviatur keinen falschen Ton zu treffen. Heißt: Alle Partnerschaftsthematik sollte sich in den sozialistischen Propagandathemen "Friedenssicherung, Abrüstung und Entspannung" erschöpfen. Was allerdings nach westdeutscher Sicht nicht in den Aufgabenbereich einer Kommune gehört.

Verständnis nach Freiheit hinterfragen

In einem "Standpunkt"-Kommentar am 31. Oktober 1986 in den Erlanger Nachrichten habe ich auf diese Problematik hingewiesen: "Kommunalpolitiker aus der Bundesrepublik sollten sich hüten, über Partnerschaften zur Unterstützung der Politik der DDR beizutragen. Denn dann müsste man seitens der Erlanger Delegation auch das Verständnis Jenaer Stadtverordneter nach Freiheit hinterfragen – im Zusammenhang mit Verhaftungen junger Leute beim ,Open-air-Frühstück von Jena‘, oder der Gefängnisstrafe eines Jenaers, der vor der Volkskammerwahl Parolen verbreitet hat, oder der Ausreise bzw. Abschiebung von mindestens 500 Jenaern in die Bundesrepublik."

Die Verhandlungen zwischen den Offiziellen aus Erlangen und Jena gestalteten sich ob der stark differierenden Ansichten über den Themenaustausch äußerst schwierig. Immerhin: Als ich mit meinem Pkw am Grenzübergang zur DDR ankam und die Frage nach dem Grund meines Besuchs mit dem Hinweis beantwortete, ich sei vom Rat der Stadt Jena eingeladen, war ich in zehn Minuten abgefertigt – ohne die stundenlangen Kontrollen durch penible, sonst eher mürrische Zollbeamte bei meinen früheren Besuchen in der DDR. Bei der Paraphierung des Partnerschaftsvertrags im Rathaus, geschmückt natürlich mit Flaggen beider deutscher Staaten, gab es seitens der Redner aus Jena vor allem – fast monoton anmutende – Hinweise auf die Beschlüsse des 11. Parteitags der SED. Dietmar Hahlweg dagegen versuchte, eine "lebendige Bürgerpartnerschaft" ins Spiel zu bringen. Und während des Banketts tischten die Verantwortlichen alles auf, was es in den Läden Jenas nicht zu kaufen gab: Bananen und Südfrüchte zum Beispiel.

Zur damaligen Zeit, unter einem strengen SED-Regime, waren Journalisten in der DDR Befehlsempfänger – nicht mehr und nicht weniger. Und so behandelte man auch die Presseleute aus dem Westen. Beim eher gemütlichen Ausklangs-Empfang auf dem Fuchsturm spielte die Kulturgruppe des VEB Carl Zeiss in alpenländischer Tracht (!) auf der Zither den "Dritten Mann". Die Journalisten jedoch bekamen das nur vom Hörensagen mit: Sie wurden in einem Nebenraum bewirtet, abgeschirmt von den Delegationen. Jeder westliche Journalist hatte zudem einen "Pressebetreuer" zugewiesen bekommen, auch meine Fotokollegin Hilde Stümpel und ich. Auf ihn sollten wir in unserer Unterkunft nach dem Frühstück warten. Doch wir tricksten ihn aus. Wir verschwanden schon lange vorher mit unserem Pkw in die Stadt, befragten dort Einwohner – die von der in die Wege geleiteten Städtepartnerschaft allerdings so gut wie nichts wussten. Wir baten eine Anwohnerin, von ihrem Fenster im 2. Stock den Marktplatz fotografieren zu dürfen. Diese Begebenheit fand sich viele Jahre später in meinen Stasi-Unterlagen – der Mieter hatte die Behörden von unserem kleinen Besuch sofort unterrichtet. Und auch der Hinweis, dass sich unter den westlichen Journalisten einer – nämlich ich – nicht an die Anweisungen gehalten hatte und unerlaubt in der Stadt gewesen war, tauchte in den Stasi-Protokollen tadelnd auf. Mein "Betreuer" dürfte wohl ein dickes Minus in seinem Stasi-Lebenslauf erhalten haben…

46 karge Zeilen

Der Blick in das SED-Organ "Volkswacht" am Ende des Besuchs demonstriert, wie wenig die Partei über die Städtepartnerschaft und den dreitägigen Besuch der Erlanger Delegation verlauten lassen wollte: 46 karge Zeilen und ein Bild – das war alles, was der Abonnent in der Wochenendausgabe von der deutsch-deutschen Begegnung erfuhr. Die Geschichte der Jenaer Arbeiterbewegung ("Die Fahne des Komsomol") und ein Vorbericht über das "VII. Festival der Freundschaft zwischen der Jugend der DDR und der UdSSR" in der Bezirkshauptstadt Gera – alles in nichtssagenden Formeln dargestellt – erhielten da einen weitaus höheren Stellenwert.

Geduld und Behutsamkeit – von Erlanger Seite im reichen Maße in die Partnerschaft eingebracht – waren in den ersten Jahren bis zur Wende 1989 ständige Begleiter auf der steinigen Gratwanderung zur Normalität. Die ist seitdem eingekehrt – zum Wohle beider Seiten.

