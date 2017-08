Unerlaubte "Selbstbedienung" in Gaststätten

Werbeschild und Bierbänke gestohlen - 30.07.2017 16:40 Uhr

ERLANGEN - In gleich zwei Fällen unerlaubter "Selbstbedienung" in der Innenstadt ermittelt die Polizei seit dem Wochenende.

So entwendete am Freitag in den frühen Morgenstunden ein noch unbekannter Täter bei einer Gaststätte ein Werbeschild, auf dem die angebotenen Speisen verzeichnet waren. Das Werbeschild war im Eingangsbereich der Gaststätte an der Hausfassade befestigt gewesen. Das Werbeschild hat einen Wert von etwa 300 Euro.

Am Samstag wurden aus einem Biergarten im nördlichen Innenstadtbereich mehrere Bänke gestohlen.

Aufgrund des hohen Eigengewichtes der Bänke ist zu vermuten, dass der oder die Täter zur Tatausführung ein Fahrzeug verwendeten. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 91 31) 76 00 zu melden.

