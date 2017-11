Auf dem Hof eines Hotels in der Bayreuther Straße ist am Dienstag ein Großaufgebot von Rettungskräften ausgerückt. Ein aufgerolltes Kabel war dort zu heiß geworden und hatte bereits zu Schmoren begonnen, was zu einer Rauchbildung geführt hat. Die Feuerwehr konnte die Lage jedoch unter Kontrolle bringen, verletzt wurde niemand.

Im House of Sports in Eckental ist die große Tennis-Welt eingezogen. Das ATP Challenger Turnier läuft. Nach der Qualifikation stand am Montag die erste Runde im Doppel und Einzel an. Im Doppel siegten Dustin Brown und Maximilian Marterer gleich zu Beginn.