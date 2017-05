Unfall stoppt "Geisterfahrt" auf der A 73 bei Erlangen

ERLANGEN - Ein Verkehrsunfall auf der A 73 bei Eltersdorf hat eine "Geisterfahrt" verhindert.

Eine 34-jährige Autofahrerin, bog mit ihrem Wagen von Eltersdorf kommend an der Anschlussstelle nach links in die Auffahrt in Richtung Nürnberg ab. Dabei fuhr sie auf der linken Fahrspur und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Dessen Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei der 34-jährigen Unfallverursacherin Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille.

Die Kollision der beiden Fahrzeuge verhinderte allerdings, dass die 34-Jährige mit ihrem Pkw entgegen der Fahrbahn auf die A 73 aufgefahren und dort als "Geisterfahrerin" unterwegs gewesen wäre. so die Polizei.

