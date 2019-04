Unfallflucht: 10-Jähriger an Fußgängerüberweg angefahren

Zeugen gesucht: Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten

ERLANGEN - Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr kam es zu einem Schulwegsunfall in der Tennenloher Straße. Ein 10-jähriger Schüler wurde leicht verletzt; der Verursacher flüchte von der Unfallstelle.

Der 10-Jährige überquerte mit seinem Tretroller an einer grünen Fußgängerampel die Fahrbahn. Ein von der Fürther Straße einbiegender Pkw touchierte den Schüler vermutlich mit einem Vorderrad. Der Junge erlitt bei dem Unfall eine Prellung am Knöchel. Sein Roller wurde auch in Mitleidenschaft gezogen - das Schutzblech wurde beschädigt. Der Pkw setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort.

Die Polizei Erlangen hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Es wird nach einem silberfarbenen Pkw gesucht. Am Steuer soll eine Frau mit blonden, schulterlangen Haaren gesessen haben.

Hinweise nimmt die Polizei Erlangen-Stadt unter der Rufnummer 09131-760114 entgegen.

