Ungewöhnliche Häufung: Vandalismus an Schulen und Kindergarten

Unbekannte suchten in Erlangen in kurzer Folge drei Bildungseinrichtungen heim - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine ungewöhnliche Häufung von Vandalismus auf Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche beschäftigt die Polizei in Erlangen. Unbekannte suchten einen Kindergarten und zwei Grundschulen heim. Einen Zusammenhang der Taten sehen die Beamten bislang nicht.

So wurden am Wochenende unabhängig voneinander der Waldkindergarten in der Anschützstraße, die Adalbert-Stifter-Grundschule in der Sieglitzhoferstraße sowie die Grundschule in Frauenaurach beschmiert, mit Steinen beworfen und bestohlen. "Einen Zusammenhang dieser Taten", sagt Polizeioberkommissar Ingo Zapf dieser Zeitung, "können wir definitiv nicht erkennen." Es handelt sich also nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht um ein und dieselben Täter. "Trotzdem", sagt Zapf, "ist die Häufung an nur einem Wochenende auch für uns sehr ungewöhnlich."

Rote Graffiti-Schriftzüge an der Außenfassade

Beim Waldkindergarten in der Anschützstraße haben Unbekannte ein Sonnensegel im Wert von runde 200 Euro geklaut. Außerdem wurde eine Holzbank aus der Verankerung gerissen. Der Schaden, so die Polizei, liegt damit im vierstelligen Bereich. "Ziel von Agrressionen", wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, wurde auch die Adalbert-Stifter-Grundschule. Hier wurde eine Tür aus Sicherheitsglas durch mehrere Steinwürfe beschädigt. Die Reperaturkosten dürften sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Und in der Keplerstraße in Frauenaurach hinterließen Unbekannte rote Graffiti-Schriftzüge an der Außenfassade der Grundschule. Sie sind mehrere Quadratmeter groß. Für die Reinigungsarbeiten einer Fachfirma ist in der Regel ein vierstelliger Betrag aufzubringen.

"Wir gehen davon aus, dass es sich tatsächlich um Zufall handelt", sagt Ingo Zapf. Dafür spreche auch, dass die Tatorte relativ weit voneinander entfernt liegen. Verdächtigte Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter 09131/760-114 entgegen.

