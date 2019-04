2018 ging eine Kapitel Erlanger Brauerei-Geschichte zu Ende: Nach der Übernahme der Markenrechte, wird nun Kitzmann-Bier von der Kulmbacher Brauerei AG in Oberfranken gebraut.

Am 2. April 1989 wurde die Kleinkunstbühne "fifty fifty" eröffnet. 30 Jahre später fand nun die Jubiläums-Gala der Erlanger Kultur-Institution mit Gästen wie Viva Voce, Martin Rassau, Bernd Regenauer und Co. in der vollen Ladeshalle statt.