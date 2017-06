Unschönes Ende eines Berg-Besuchs in Erlangen

ERLANGEN - Der Besuch der Bergkirchweih nahm für einige Gäste in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein unschönes Ende. Aufgrund mehrerer Notentriegelungen kam es zu massiven Verzögerungen im S-Bahnverkehr.

Berg-Besucher mussten sich gedulden. Denn es kam aufgrund von mehreren Notentriegelungen zu Verzögerungen im S-Bahnverkehr. © Foto: Tobias Hase/dpa



Die Bergkirchweih steht für gute Laune und ausgelassenes Feiern. Wenn da doch nur nicht immer diese Heimfahrt wäre. Manche haben es ja nicht allzu weit, können zu Fuß zurück gehen. Andere bestellen sich ein Taxi. Der überwiegende Teil der Berg-Besucher fährt aber abends mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück, was in den oft überfüllten Zügen nicht immer Spaß bedeutet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es für manchen Berg-Besucher auf dem Heimweg allerdings zu richtig unschönen Szenen: Die S-Bahn, die um 23.44 Uhr am Erlanger Hauptbahnhof hätte abfahren sollen, war vollkommen überfüllt – infolgedessen kam es zu mehreren Türstörungen.

Nach der Durchsage über eine Verzögerung wegen technischer Probleme, brachte nach Angaben der Pressestelle der Deutschen Bahn auch die Aufforderung, die Türen freizugeben oder gegebenenfalls auch auszusteigen, nicht das gewünschte Ergebnis. Ein Augenzeuge, der sich am gegenüberliegenden Bahnsteig befand, berichtet, dass eine junge Frau hinter einer lange verschlossenen S-Bahn-Tür wohl eine Panikattacke bekommen hatte, ihr immer wilderes Klopfen gegen die Scheiben, sei von den anwesenden Bundespolizisten allerdings nicht richtig wahrgenommen worden.

Vermutlich auch deshalb wurde innerhalb des Zuges wohl die Notentriegelung betätigt. Die Weiterfahrt war allerdings infolge der Notentriegelungen nicht mehr möglich. Der Zugführer habe schließlich unter Polizeischutz die Türen wieder verschließen müssen, heißt es in der Stellungnahme. "Es wurde beschlossen, mit gestörten Türen leer nach Nürnberg zu fahren. Die Sicherheit der Reisenden war aufgrund der Türstörungen nicht gewährleistet."

Knapp 800 Fahrgäste mussten daraufhin die S-Bahn verlassen. Kurzzeitig kam es so zu einem großen Menschenauflauf von etwa 2500 Personen, die am Bahnhof festsaßen. Durch Absperrungen der Zugänge zu den Bahngleisen und Streifentätigkeiten im Bereich der Gleise konnte die Situation letztlich entschärft werden. Insgesamt hatte die Deutsche Bahn sechs zusätzliche S-Bahnen in Richtung Nürnberg beziehungsweise Forchheim eingesetzt, so dass die Wartenden bis gegen 1.30 Uhr mit den Sonderzügen ihren Weg fortsetzen konnten.

Und die Berg-Besucher endlich schlafen konnten.

MICHA SCHNEIDER